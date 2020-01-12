中外交部驚傳被中紀委點名狠批：選人用人視野不寬 劍指誰

港媒今天報道指被外界形容權力之大有如明朝錦衣衞、東廠的中紀委（中央紀委國家監委），近日“大發神威”，連續公布對外交部、司法部、最高法院等37個部門黨組的巡視結果。其中，外交部罕有地被點名：“選人用人視野不寬”。

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蘋果日報今天以習總打虎冠名報道稱，外交部被中紀委點名狠批：選人用人視野不寬。

該報道指根據中央紀委國家監委網站的公告，中央第五巡視組組長楊正超指出，巡視過程中，外交部存在學習貫徹國家主席習近平外交思想和黨的路線方針政策不夠深入，自覺運用習近平外交思想所蘊含的立場觀點方法分析形勢、破解難題、服務大局不夠，統籌國內國際兩個大局履行職責使命有差距；部份崗位和環節存在廉政風險，形式主義、官僚主義問題依然存在，基層黨建存在不足，選人用人視野不寬等問題。

蘋果日報說，簡單而言，此番話可以被理解為，外交部未有貫切執行中央對外交工作的指示，並存在貪腐問題，以及未能做到“用人唯才”。

該報道稱，國台辦官網前日刊登，中共中央第一巡視組反饋巡視情況，其中提及國台辦“領導班子建設”待進一步加強，且“收到反映一些領導幹部的問題線索”，已轉中央紀委等有關方面處理。有關說法，似是在暗示國台辦存在違規違紀的問題。

該報道還引據多維新聞網消息，中共在十八大後發起的大規模反腐運動中，包括外交部在內的中國外事系統，是其中被波及較少的一個部門。

報道還說，有分析認為，中國外交系統比較“乾淨”，因為在內地沒有下行單位，所以利益輸送和利益關係比其他部門來說較為簡單，腐敗問題發生的可能不太大。不過，亦有指外事系統並非完全沒有貪腐空間，大部份的貪腐主要集中在對外援助和投資、商務合作領域等方面，特別是中國當局推動“一帶一路”的戰略後，外事系統以及涉外商務系統官員的貪腐也越來越嚴重。