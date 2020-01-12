今年中國顯示續打地下銀行嚴控房住不炒

中國銀保監會日前就2020年重點工作做出安排，抓緊出台商業銀行小微企業金融服務監管評價辦法，普惠型小微企業貸款綜合融資成本要再降0.5個百分點，貸款增速要高於各項貸款平均增速，五家大型銀行普惠型小微企業貸款增速高於20%。嚴防信貸資金違規流入房地產領域。

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據路透社今天報道說，銀保監會指中國嚴防信貸資金違規流入房地產領域，繼續拆解影子銀行。

據銀保監會網站周六稍晚刊登2020年工作會議新聞稿稱，當前銀行業保險業運行總體平穩，主要指標處於合理區間，但是風險形勢依然複雜，存在着諸多不確定性和不穩定性，需要妥善處理。要繼續拆解影子銀行，特別要大力壓降高風險影子銀行業務，防止死灰復燃。

報道引述會議介紹，2019年全年共處置不良貸款約2萬億元人民幣，商業銀行逾期90天以上貸款全部納入不良資產管理。三年來影子銀行規模較歷史峰值壓降16萬億元。

會議指“要堅決落實‘房住不炒’要求，嚴格執行授信集中度等監管規則，嚴防信貸資金違規流入房地產領域。”會議稱，要引導銀行理財和信託業穩妥轉型，建立完善養老保障第三支柱，在優化金融產品結構和機構體系的同時，為資本市場長期持續健康發展打牢基礎。