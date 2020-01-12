“人權觀察”組織執行長羅斯被香港當局禁止入境

1月12日周日，設在美國的國際人權組織“人權觀察”發布信息說，該組織執行長肯尼思・羅斯（Kenneth Roth）被香港當局禁止入境。

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據美國之音的報道：羅斯原計畫前往香港發布“人權觀察”本年度的《2020世界人權報告》。但當他星期天抵達香港國際機場時，香港移民當局告訴他說，他不能進入香港，但是沒有給出任何理由。

“人權觀察”星期天說，他們已因此取消了原定本月15日在香港發布這一長達652頁報告的計畫，並對此表示遺憾。羅斯也已經在當天返回美國。

“人權觀察”的工作涵蓋全球90多個國家，是世界上最重要的國際人權組織之一。該組織每年都針對世界上最緊迫的侵犯人權問題發布報告，檢視全球一百多個國家的人權實踐。去年報告的主題為“獨裁者對人權攻勢節節敗退”，認為去年的大新聞不是威權主義繼續風行，而是反對它的力量日益壯大。

在中國部分，去年的報告指出，中國為了強迫灌輸思想而任意拘留據可靠估計約1百萬名維吾爾族和其他穆斯林居民，其鎮壓措施在過去幾年達到1989年天安門民運示威者遭屠殺以來的最高峰。

羅斯原計畫在今年的主旨演講中指出，在習近平領導下，中國政府對國際人權保障體制構成越來越大的威脅。

人權觀察在星期天的新聞稿中引述羅斯的話說，“我原打算突出強調北京對國際社會維護人權努力的侵害越來越大，拒絕我入境香港十分鮮明地說明了這一問題”。