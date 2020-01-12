伊朗大學生震撼示威 特朗普無畏控煽顏色關注

烏克蘭航空客機遭伊朗誤擊，伊朗學生今天齊聚德黑蘭追悼176名罹難者，並以激烈語言嗆聲，遭警方驅趕。聚會演變成示威，罕見提出反政府抗獨裁併要哈梅內伊下台。美國總統特朗普推文說他正密切關注抗議行動，並與伊朗人民站在一起。中國官方媒體無視伊朗官方承認誤擊民航，仍然發動駐各地記者采發伊朗駁斥西方謠言報道。中國官媒刪除國內讀者譏諷批評。

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據法新社說，伊朗學生追悼空難演變成示威，特朗普推文力挺。烏克蘭航空客機遭伊朗誤擊，伊朗學生今天齊聚德黑蘭追悼176名罹難者，並以激烈語言嗆聲，遭警方驅趕。美國總統特朗普推文說他正密切關注抗議行動，並與伊朗人民站在一起。

據特朗普推文說：「給勇敢、長期受難的伊朗人民：自我上任以來，就一直和你們站在一起，美國政府也會繼續支持你們，我們正密切關注你們的抗議行動，並因各位的勇氣而受到鼓舞。」

該報道說，數以百計學生傍晚時聚集在首都德黑蘭市中心的埃米爾卡比爾理工大學（Amir Kabir University），向176名烏航空難死者致哀，但追思活動後來演變成憤怒示威。學生怒嗆「騙子」，譴責那些該為擊落烏克蘭民航機負起責任和據信掩蓋意外真相的人，要求他們下台並受審。

伊朗星期六坦承，烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）波音737客機8日從德黑蘭主要機場起飛後不久，便遭「非蓄意」擊落。機上176人全數罹難，其中大部分是伊朗人與加拿大人，有許多是學生。

據親伊朗保守派的法斯通訊社（Fars news agency）報導，有些學生撕下多張伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的海報；蘇雷曼尼3日遭美國無人機狙殺。法斯社發布的照片顯示，追悼會中示威人群圍着一圈蠟燭；另一張照片則是蘇雷曼尼的海報被人撕毀。

報道說，而伊朗國營電視台報道這場抗議活動，提及學生高呼「反政權」口號，實屬罕見。

據美國之音對此事件報道，特朗普密切關注伊朗的抗議活動。

據美國總統特朗普說，美國政府正密切關注伊朗擊落民用客機所引發的國內抗議活動。

伊朗政府星期六（1月11日）承認伊朗革命衛隊發射防空導彈擊落烏克蘭民航客機後，伊朗首都德黑蘭等地再度爆發反政府的抗議活動。美國總統特朗普11日發推文說，美國政府正密切關注伊朗的局勢。

特朗普說，“致勇敢而又長期受磨難的伊朗人民：我從就任總統開始就與你們站在一起，我領導的政府將繼續與你們站在一起。我們正在密切關注你們的抗議活動，並為你們的勇敢感到振奮”。

據美國之音報道指，中國官媒就伊朗擊落客機之事鬧了烏龍。報道說，1月11日，在伊朗伊斯蘭革命衛隊承認出於人為的錯誤擊落烏克蘭客機之際，中國共產黨中央機關報《人民日報》旗下的小報《環球時報》以頭版通欄大標題發表報道，聲言伊朗否認導彈擊落客機。《環球時報》因此再度成為中國網民的笑柄。

該報發表的該報駐伊朗、加拿大、埃及特約特派記者聯合採寫的報道的大標題是，“伊朗駁斥導彈打客機說”。報道詳盡地列舉了包括加拿大、英國、美國在內的西方國家政府官員以及包括美國《紐約時報》和路透社在內的西方國家媒體如何誤導公眾試圖令人們相信烏克蘭客機在德黑蘭機場起飛之後不久墜毀是被伊朗導彈擊中導致的。

報道稱，隨着伊朗官方承認烏克蘭國際航空公司的客機確實是被伊朗導彈擊落的消息傳來，1月11日出版的《環球時報》成為許多中國網民的笑料。在中國共產黨當局近年來以所謂的傳播謠言或不實信息為理由大肆抓捕網民之際，《環球時報》在伊朗擊落烏克蘭客機問題上明顯傳播了謠言或不實信息。有中國網民發出質問：《環球時報》作為一家中國官方的大媒體如此傳播謠言或不實信息，該報以及該報負責人該當何罪。

報道稱，中國媒體對中國公眾的這種質疑沒有任何報道。與此同時，中共控制下的中國網關當局緊急刪除網民相互轉發用來嘲笑《環球時報》的該報1月11日頭版的圖片。

消息顯示，中國微信瘋傳環球時報該頭版的照片，無字諷刺官方媒體。