劉鶴赴美或有新難題 特朗普要啟第二階段結構改革談判

按日程，中國國務院副總理劉鶴應於明天前往美國與美國方面簽署中美貿易談判第一階段協議。稍早，特朗普曾說定於1月15日的簽字也有可能緩後，但美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛周五對福克斯商業新聞頻道安撫確認，中美第一階段貿易協議1月15日簽署。但稍早美國總統特朗普提出要馬上開啟第二階段磋商。對此中國方面表示不知情。

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據日本經濟新聞報道說，特朗普表示馬上開始第二階段磋商，但結果不急。該消息說，就中美貿易談判，美國總統特朗普1月9日表示，“將立即展開第二階段磋商”，但同時表示磋商等到11月美國總統大選後再達成協議也不是不可以，強調了重視成果而不是速度的態度。

特朗普是在白宮對記者團說這番話的。他指出，致力於解決中國過度的產業補貼和國有企業優惠政策等難題的第二階段磋商“可能需要一些時間”。至於為何不一定要在總統大選前完成談判，特朗普稱，“因為我認為可以達成更好的協議。”

特朗普此前曾表示，簽署第一階段協議之後，會為第二階段磋商“訪問北京”，但9日並沒有提及這方面的具體內容。

該報道說，中美兩國政府將於15日在華盛頓簽署第一階段的協議。特朗普曾於9日稱：“這是一個很棒的協議”，向作為基礎支持群體的農民拉票。