台灣總統蔡英文在大選中高票勝出，有分析強調：本次大選凸顯了民主和專制的對峙

台灣大選落下帷幕，總統蔡英文獲得高票連任。蔡英文領導的民進黨在國會也穩獲多數。台灣本次大選吸引了世人的廣泛關注。選舉當天，台灣駐德國代表處在柏林專門召集多方人士一起觀察投票情況。本次大選的特殊意義何在？對此，獨立中文筆會會長廖天琪女士向本台表述了她的看法：

廣告 繼續瀏覽後續

這次（選舉）最大的看點可以說就是：中、外都把台灣的大選看成是民主和專制對峙的一場對抗，看台灣人民的選舉。老實說，如果韓國瑜勝了，就表示台灣人屈服於、臣服於中國大陸。就是說他們能夠接受大陸的這種威權統治。但是這一次，韓國瑜輸得很厲害。（這）就表示：民主制度勝了，這是最大的一個亮點。

我昨天（1月11日）在柏林的台灣駐德國的代表處，跟很多人現場一起來觀察投票的情況，跟很多的德國人和僑民談了相關話題。大家一致認為，這是一個非常清楚的一種對抗。因此大家都這麼關心。最大的亮點事實上並不是台灣的選舉，而是民主和專制、民主和威權的一種對抗。結果大家都看到了。這才是最大的亮點。而且中國大陸馬上就有反應。他們非常地氣憤、非常地憤怒。台灣人居然被蔡英文用這種共產主義的恐怖的這種宣傳（這是他們說的話）導向了、投了蔡英文的票。這可以看出來，中國大陸真的必須檢討他們的對台政策，我覺得這一點可能是最大的一個警惕，而且這對整個的局勢都是非常好的。