台灣2020大選結果突顯的是一場難以逆轉的「世代之爭」

11日晚間9時，成功連任的蔡英文總統在勝選感言中表示，選舉結果顯示，台灣人民希望國際社會，看見我們對民主價值的堅持，尊重我們的國家認同；並且在國際參與上，給予台灣公平的對待。由此展開她第二個任期的國際願景。此外，不少分析指出，大選結果突顯出台灣不同世代在價值上的對撞。

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在國際舞台上，可以注意到，蔡英文總統定調「中華民國台灣」，並指是國際社會不可或缺的一員。她說：「我們願意和各國積極合作，共同承擔責任，共享繁榮，維持區域的和平穩定。所以對每個國家而言，台灣應該是一個夥伴，而不是一個議題。」

她續稱：「這一次選舉結果，揭露了一個重要的意義，那就是：我們的主權和民主，被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音，喊出我們的堅持。」由此彰顯出她對中國的立場，並獲得她的支持者的歡呼。

但外界也注意到，蔡總統也同時提出「和平、對等、民主、對話」兩岸共處8字箴言。這八個字裡面關鍵可能是在「對話」。按蔡英文的說明，就是雙方能坐下來談未來關係的發展。

至於北京方面，國台辦當天晚間響應時重申堅持「九二共識」、「一國兩制」和反對「台獨」等既有調性。目前，聽不出兩岸關係近期內將有所改變。

2020大選，藍綠角力十分激烈，由於雙方支持者年齡結構有明顯差距，其實這也是一場「世代之爭」。為開拓選票，民進黨全力拉擡投票率，加上香港抗爭及中國介入激發選民危機意識，促使年輕世代「回家投票」策略奏效，讓蔡英文得票大幅成長，也罕見出現第二任得票高於第一任的情況。

儘管，民進黨在本次大選中，得以繼續掌控國會多數，但分析也注意到，這次蔡總統得票率是57.13%，但民進黨不分區的得票率卻只有33.98%，差距達23.16%，兩者票數差距超過三百萬票，不分區從原本的18席下滑到13席。也就是大致上守住了區域選舉，但不分區受挫，與國民黨打平，換句說台灣的選民做出抉擇，總統這一局給蔡英文，但在國會的政黨票上卻有所保留。

若按台灣傳統大報聯合報社論，「許多人好奇的是：這次民進黨的勝選，比起它二○一八在九合一的大敗，執政情況幾乎沒有變化，為何兩次選舉結果會如此南轅北轍？合理的解釋是，二○一八的選舉是地方選舉，選民對於自己切身的問題比較關注；但這次是中央政府的大選，焦點就被拉到更抽象的主權議題。」

這篇社論還說，事實上，民進黨雖靠着「主權牌」贏得選舉，但在野黨所提出的種種國政質疑，當選戰塵埃落定後，蔡英文仍得回到現實面對問題，這也是國家領導人不容推卸的責任。