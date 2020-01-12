日媒多指習近平誤判 下架蔡英文失敗收場

日本媒體這次大舉赴台灣採訪總統大選，日本讀賣新聞、朝日新聞、日本經濟新聞、產經新聞及每日新聞五大報，今天均以頭版和內頁大幅報導蔡英文以史上最高票連任總統，重視程度可見一斑，除了探討勝選關鍵，另一重點是探討中國“下架小英”失敗的原因，國民黨敗選反而不是重點。自由時報指五大報駐北京記者一致分析，習近平政府誤判情勢，對台強硬的統一攻勢收到反效果，中國在香港和台灣連連吞敗，已無計可施。

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據自由時報今天報道說，日媒指習近平誤判情勢，下架小英失敗收場。該報道說，其實日媒在這次總統大選進入中盤後，幾乎都已確定小英會當選，問題只剩民進黨的立院席次能否過半，雖然到尾盤，韓國瑜造勢場合聚集大批韓粉，讓日媒駐台記者相當吃驚，據說有日媒考慮提前製作韓國瑜當選的內容以備選情翻盤，但最後結果還是如預期地由小英成功連任，只不過八一七萬票的史上新高票數仍是出乎意料。

報道稱，有日本學者指出，日台關係良好成熟，日本關注的焦點並非選舉對日台關係的影響，而是中台之間的關係變化。這種看法也明顯地反映在今天五大報的選後報導中，有意思的是，這次大選吞敗的明明是國民黨，但五報分析的焦點卻是中國的敗因。

該報道說，讀賣新聞在今天以“習近平的統一攻勢收到反效果”，分析蔡英文以“反中”集票，台灣民眾以選票向逼統的中國說NO，這場選舉輸的不只是國民黨候選人韓國瑜，習近平政府也可說是敗者之一，相關分析中還指出，中國歷代政權揭示的“和平統一路線”已出現無計可施的感覺，習政府被迫必須修改對台政策。

朝日新聞也以“威嚇與懷柔，中國的誤判”指出，這次選舉結果讓中國受到重創。分析中指出，習近平在去年一月對台談話說“一國兩制是實現國家統一的最佳方法”，中國外交相關人土表示，習近平展現出親手統一台灣的意願，除了武力威嚇，習政府頒布惠台措施，以皮鞭和糖果雙管齊下，但六月發生香港反送中抗爭，讓台灣戒心提高，最終以蔡英文連任的結果，明確地拒絕習近平所提的一國兩制，分析指出，習近平推動統一受挫，恐怕將壓低習近平在中國獲得的向心力。

該報道說，產經新聞同樣指習近平誤判情勢，以“中國下架蔡英文的二大誤判”為題分析指出，中國因為去年的“兩大誤判”，以致於四年來布局下架民進黨和下架蔡英文的策略完全失敗，讓“統一台灣”變得更遙遠。第一大誤判是習近平在去年初提出的“一國兩制”引起台灣人的戒心，中國學者也指出，習近平的談話“是一個錯誤的判斷”。第二大誤判是香港的送中條例引發港人大舉抗議，失去自由與自治的香港，讓台灣人似乎看到了自己的未來。

日本經濟新聞以“習政權的強硬政策收到反效果”分析指出，這次台灣大選勝敗關鍵在於“與中國的距離”，前年底國民黨贏得地方選舉後，習近平誤判國民黨可以繼續贏得總統大選，在年初的對台談話以壓力和威嚇要求台灣接受一國兩制，但此舉卻造成反效果，前年敗選後成為跛腳鴨的蔡英文，因為強硬表達拒絕的立場而敗部復活。日經同時點出，美中貿易摩擦讓台灣重新檢討對中國依賴的問題，台灣遠離中國正在加速中。

該報道指出，每日新聞則以“中國連敗的無計可施感”及“中台關係，躁進是大忌”兩篇分析指出，去年香港區議會選舉及今年台灣大選，中國連吞兩次敗仗，中國制定台灣政策的領導階層難以承認政策失敗，以經濟、軍事外交施力進行統一台灣的基本方面針應該不變，但台灣民意已明確向中國一國兩制說NO，習近平雖然以建國百年的二○四九年為目標，揭示中華民族偉大復興的“中國夢”，但中台間鴻溝甚深，中國的對台統一政策漂散著無計可施之感。