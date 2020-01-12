港專家：武漢新肺炎與沙士同源蝙蝠 病毒有八成相似

中國專家破解武漢肺炎的新型冠狀病毒已經五天，官方仍未公布基因圖譜，但圖譜已在病毒學網站上流傳，香港學者據此分析，新病毒基因與引發沙士(中國稱「非典」)的蝙蝠所帶的冠狀病毒最相似，連果子狸等野生動物傳播的病毒計算，相似度由七成三至八成。另外，雖然學者認同武漢肺炎的死亡率不及沙士，但以嚴重個案比率達兩成看來，加上中國春運已開始，香港需加強戒備，以免出現超級傳播。

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香港至今未能從中國官方渠道取得新病毒基因圖譜，衛生及福利局副局長徐德義將於明日（13日）率團北上，以了解武漢肺炎病例群組情況及防控措施等，而新華社則報道，中國衛健委將與世界衛生組織分享新型冠狀病毒基因序列。

不過，上海復旦大學的醫學院和武漢疾控中心等組織昨(11日)天已在病毒學網站發放引起武漢肺炎的新型冠狀病毒初步基因組排序。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新型病毒屬「2B型冠狀病毒」，與沙士病毒有73%相似。

其後，香港大學醫學院微生物學講座教授在記者會上指出，新病毒基因與引發沙士(SARS) 的浙江省舟山中華菊頭蝠所帶冠狀病毒最相似，亦與果子狸及人類感染的SARS有近八成相似，其表面的皇冠狀「S蛋白」與SARS有六成相似。得到基因排序後，港方預料可在本周三完成快速測試，把測檢感染武漢肺炎的時間縮短至2到3小時。

根據中國已確診41例新型冠狀病毒肺炎，當中1人死亡、7人重症的資料計算，死亡和重症比率近兩成，港大感染及傳染病中心總監何柏良認為，這比例不低，高於一般病毒引發的肺炎，須以防範沙士的強度來應對，不可掉以輕心。他又說，病毒源頭雖已知可能在蝙蝠身上，但動物傳播鏈謎團仍然未解，其間傳播給人時已涉及基因洗牌，排序稍變亦可令病毒特性大變，加上死亡個案可能會延後出現，以及防控措施改善，死亡數字未必能完全反映新病毒的毒性。

另外，香港到過武漢後出現發燒或肺炎等病人再增加七人，令懷疑個案累積至61宗，當中14人須要繼續留醫，未有人驗出帶有武漢新型冠狀病毒。

當年沙士肆虐，世衛數據顯示，截至03年8月，沙士波及全球32個國家和地區，令8422人感染， 916人死亡。