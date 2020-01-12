美陸軍部長稱擬在亞洲部署新部隊 並提釣魚島

美國陸軍部長麥卡錫10日在首都華盛頓發表演講，表示計畫至2022年在印度太平洋地區部署2支能在網絡、高超音速導彈運用等多個領域實施作戰的新部隊。他還在演講中提及了中國船隻反覆駛入附近日本領海的尖閣諸島（中國稱釣魚島）的防衛問題。美國媒體將南西諸島所在的“台灣以東島嶼”及菲律賓列為部署候選地。

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據共同社今天報道說，美陸軍部長稱計畫在亞洲部署新部隊。據悉，此舉旨在抗衡擴大軍事力量的中國及俄羅斯。麥卡錫在尖閣諸島外還列舉了中國推進軍事基地化的南海，強調“能夠應對阻止美軍接近的能力。”他表示，預計明年部署第一支部隊，後年部署第二支，但未提及具體的部署地。

該報道說，新部隊將在使用電磁波阻撓通信等的電子戰及網絡領域開展作戰，還將運用能超音速飛行進行精準打擊的高超音速導彈及命中精度更高的戰術地對地導彈等最新式導彈。

據該報道稱，中俄正在加快開發能突破美國導彈防禦網的高超音速武器等新型武器。同時，中國還採取部署大量導彈以阻止美國航空母艦等靠近西太平洋的“反介入/區域拒止（A2/AD）”戰略。

共同社指美國對此抱有危機感，或有意通過部署新部隊儘快打開局面。