蔡當選而心儀者慘遭淘汰 中國網上質疑北京對台政策是否錯了

台灣總統蔡英文2020年1月11日連任成功，得票數817萬231票創1996年總統直選以來最高紀錄。中國官方稍後仍以反對台獨，堅持九二共識與一國兩制回應事件。中央社今天報道說，不過台灣大選結果令中國官媒噤聲，中國大陸網友更是一片震驚，許多人批評對台政策錯誤，有人要求國台辦官員下台，也有人反思“中國人一直在自我催眠”。官方媒體忙於刪言。

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儘管中國官方關注台灣大選，但並沒有在台灣選舉結果出籠第一時間做出反應。中國國台辦的反應是，重申九二共識一國兩制。對外的中國外交部回應說，中國政府堅持一個中國原則、反對“台獨”、反對“兩個中國”和“一中一台”的立場不會改變。

不過，中國網上的反應卻是另外的天地，有質疑對台政策是不是錯了的聲音，也有要求反思以及官員下台。

據中央社今天報道，看台灣總統大選結果，中國網友稱對台政策錯誤。該報道說，台灣總統蔡英文2020年1月11日連任成功，得票數817萬231票創1996年總統直選以來最高紀錄。台灣大選結果令中國官媒噤聲，中國大陸網友更是一片震驚，許多人批評對台政策錯誤，有人要求國台辦官員下台，也有人反思“中國人一直在自我催眠”。

該報道說，11日總統大選，總統蔡英文以史上最高的817萬張票連任，中國官媒對此僅簡短報導，但表述內容卻相當冗長。

新華社昨晚的報導說，“台灣地區領導人選舉11日舉行投票，得票第二的中國國民黨候選人韓國瑜於晚間承認敗選，這意味着得票第一的民進黨候選人蔡英文當選連任台灣地區領導人”。有網友留言反譏：“這樣說話，會比較不刺激？”不過，留言隨後遭到刪除。

雖然官媒儘力冷處理，但“蔡英文當選台灣地區領導人”關鍵詞昨晚盤據微博熱搜榜前10名，至今天上午截稿，仍居第14名。

該報道說，中國大陸主要官媒皆轉載新華社內容，並且嚴格篩選留言，以致留言都僅寥寥數數則，內容都是“國家統一萬歲”、“全力支持一個中國”等。少數沒有大力刪除留言的陸媒，回應則相當多元。環球時報微博下超過千則留言，有人說“真沒想到選票差這麼多，難道民心所向？”不少網友轉而批評對台政策出了問題，更有人要求國台辦官員下台負責。

有網友說，“國家應該放棄幻想，不要再讓利了”、“經濟讓利對國家統一併沒有起到很好的作用，請思考，是什麼讓台獨港獨越來越囂張”、“國家應該討論對台政策是不是有用，應該換一個政策了”；也有人打趣：“難道不是出台360條惠台新措施？”

不少網友對蔡英文獲得史上最高票感到震驚，有人認為“台灣民意如此，我們正好言正名順的梧桐（武統）之”；也有人認為“台灣此刻就很好，這是台灣人民自己的選擇”。

中央社說，不少人則反思，過去是否接受太多單一資訊：“投票率創新高，蔡得票數創新高，為何和先前聽到的又不一樣”、“既然這樣何必給我們灌輸祖國統一呢？徒增煩惱”、“我們嘲笑灣灣井底之蛙的時候，其實我們看到的新聞也是經過篩選的”。

還有網友指出，出趟國外，發現許多外國民眾其實不認同台灣屬於中國，“事實就是，中國人一直在自我催眠”。