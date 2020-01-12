蔡英文以817萬票連任總統立委亦過半以八字箴言向大陸喊話

經過激烈的選戰，中華民國第十五任總統副總統選舉結果揭曉，民進黨蔡英文與賴清德獲得817萬多票，得票率五成七；國民黨的韓國瑜與副手張善政獲得552萬多票，得票率三成九；親民黨的宋楚瑜與副手余湘獲得60萬票多，得票率約4%。蔡英文不但大勝，而且超過2008年，前總統馬英九的765萬多票，創下1996年台灣總統直選以來的最高票紀錄。

廣告 繼續瀏覽後續

民進黨不僅在總統選舉大勝，立委部分也把國民黨打得擡不起頭來，台灣立法院總共113席立法委員，民進黨得到61席，過半；國民黨38席，剛好佔三分之一；令人意外的是台北市長柯文哲剛成立不久的「台灣民眾黨」獲得5席，成為第三大黨；時代力量獲得3席。至於親民黨、新黨都被邊緣化了。

蔡英文在勝選後的國際記者會上以極大篇幅論述兩岸關係，提出和平、對等、民主、與對話等八字箴言。

她說：「今天我要再一次誠懇呼籲對岸當局，和平、對等、民主、對話，這八字是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離，互惠互利的唯一途徑。」

她並對這八個字加以定義，「和平，就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅；對等，就是雙方互不否認彼此存在的事實；民主，就是台灣的前途必須要由2300萬人來決定；對話，就是雙方能坐下來談未來的發展。

她也展現了八百多萬選票支持的強硬態度說：「我也希望北京當局可以理解，民主的台灣，民選的政府，不會屈服於威脅恫嚇，兩岸的相互尊重跟良性互動，才符合彼此人民的利益跟期待，這場選舉的結果就是最清楚的答案」

以兩百多萬票之差落敗的韓國瑜見到台下支持者眼眶泛紅、激動落淚，不斷要求群眾冷靜，他說，台灣最寶貴的就是民主自由法治，既然人民已做出決定，他身為參選人一定服從開票結果，是他個人努力不夠，辜負了大家的期待。

台灣有學者分析，這次的選情，「從2018回到了2016」，由於香港反送中事件盤據了近半年的新聞，使得民進黨的精神動員成功，年輕選民幾乎全面倒向他們。尤其年輕人了解世事的管道，往往來自社群網站而非傳統媒體，網絡上一面倒狂罵中共，在兩岸政策上走溫和路線的國民黨，得不到青睞。

法廣特約記者陳民峰台北報導