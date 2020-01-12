蔡英文連任 評論指中國會加強箝制香港 兩岸和中美關係更繃緊

不接受「一國兩制」的蔡英文成功連任台灣總統，並強調選舉結果證明台灣走對了路，也讓「很多的香港朋友，都會為我們(台灣人)今天的集體決定感到高興」。中國事務專家林和立接受本台訪問時指出，選舉結果是中國國家主席習近平的敗仗，習會因此遷怒香港，加強全方位的箝制；另外，蔡英文不會改變其親美路線，台灣將令本已緊張的中美關係更加繃緊。

廣告 繼續瀏覽後續

中國《環球時報》的社評則認為，蔡英文連任將增加台海局勢的不確定性，因為這可能鼓舞民進黨走激進路線，加劇在兩岸問題上的極端思維，但社論勸誡蔡英文不要走火入魔，因為無論台海局勢有多不確定，「陸強台弱」的趨勢將持續下去，美國在台海局勢中所能扮演的角色，從長期看也必將是逐漸削弱，認清現實，是台灣和平發展的生命線，否則，民進黨當局將會被兩岸社會唾棄,成為歷史罪人。

熟悉中國事務的香港中文大學歷史系客席教授林和立指出，蔡英文連任後，現行政策將會延續，但台灣人心裡明白，美國不會一直支持台灣，台灣只是特朗普政府牽制中國大陸的一張牌。他認為，選舉結果是習近平的失敗，習甚至會把香港問題亦算在美國頭上，故此中美關係將會進一步被激化，預料習近平會在下一階段的中美貿易談判中向特朗普政府施壓，停止或減少對台售武；不過，今年是美國的選舉年，特朗普不會輕易接受，至少不會讓人感覺美國為錢出賣台灣或民主人權，所以中美關係將更為緊張。

他又說，中國雖然會加強對美施壓，但不敢採取太冒進的行動，因為雙方的軍事實力仍有差距，即使是中國現已在建造第三艘航空母艦，但訓練航母群也要六、七年，亦不能高估航母的作用。

對港而言，林和立指出，蔡英文大勝，與香港反修例運動息息相關，雖然不少人認為習近平是自食加強「一國」，忽視「兩制」路線的惡果，是「抵死」(活該的意思)，但習近平本人將會遷怒香港，認為港人不聽指揮，讓外界認為「一國兩制」不可行，坐長台灣人拒絕中國以「一國兩制」統一兩岸的目標。

為此，他預料，習近平政權會在箝制香港方面加把勁，無論是對負責治安的警隊、傳媒等都會加強打壓，繼續營造白色恐怖。

另外，《明報》社論認為，過去四年，民進黨利用「完全執政」優勢，強推多項備受爭議的政策；未年四年，蔡英文再無競選包袱，在內政和兩岸問題上會否有更激烈大膽的舉措，必須密切留意。而台灣島內島外因素均預示，兩岸關係在未來四年只有轉壞的可能，甚至可能陷入1996年台海危機以來最緊張的狀態。但蔡重視的是台灣利益，過往對反修例抗者的支持亦不多，呼籲港人不要對外部力量寄予不切實際的期望，以免變成別人的棋子。

不過，在兩岸均有任教的學者林泉忠認為，反修例風波為蔡英文拉了票，相信她之後會思考如何利用香港因素，而台港兩地的選舉結果亦會令兩地民主運動起互相鼓勵的作用。