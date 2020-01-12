韓國瑜敗選與何去何從 蘋果如是說

國民黨總統候選人韓國瑜宣布敗選，以超過250萬票的差距落敗，未能如預期再創2018年高雄市長選舉“韓流”風潮，一舉攻上總統大位。外界解讀，韓國瑜其實是輸給自己，歸咎敗選原因分別是：市長政見不兌現、親中標籤難消、背棄市民帶職參選、政治盟友決裂、豪宅借貸打碎庶民形象、失言風波不斷，加上妻子李佳芬“夫人干政”惹爭議，“新莊王小姐”更是摧毀了夫妻深情的形象，令韓國瑜雖有數十萬韓粉護航，終究未能再創奇蹟，下一步更將面對市長被罷免危機。

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據蘋果日報今天談韓國瑜敗因分析，指其親中標籤，失言風波，誠信破產。

該報道說，韓國瑜的選戰，沒提什麼具體的政策，反而八卦新聞更是搶鏡。從打牌過夜，到投資、貸款600萬元新台幣（約150萬港元），最後更傳出同行出國考察，“新莊王小姐”一直充斥在媒體上，雖然韓國瑜及妻子李佳芬均否認事件，甚至對着神明發誓說“沒有王小姐這件事”，但韓的誠信已經破產。

與此同時，韓妻李佳芬包辦韓國瑜的海外助選行程，同時開設“佳芬講堂”，不斷評論時政，被外界質疑她“老公還沒選上就想干政”，前高雄縣長楊秋興不但認同，更批評李佳芬“豈止是夫人干政，簡直就是囂張”。

該報說，前年九合一選舉，國民黨縣市長及議員大勝，韓國瑜原可趁此氣勢奪回政權，但他上任後旋即被追問是否參加黨內總統初選，去年3月還宣稱“堅持不考慮”、4月改口“願負起責任”，5月就說出“Yes, I do”，6月在黨內初選勝出，不僅遭之前力挺他的前高雄縣長楊秋興批“很噁心”，也與立法院前院長王金平、鴻海創辦人郭台銘等盟友交惡，郭最後結盟柯文哲、宋楚瑜。黨內撕裂未能即時整合，甚至在總統辯論會時批馬英九軟弱，讓當時正幫韓趕場輔選的馬英九團隊非常尷尬。

據蘋果日報說，韓國瑜自從宣布參加國民黨內初選後，“落跑市長”批評就如影隨形，加上在議會備詢時荒腔走板，頻轉局處首長回答，遭諷是“韓總機”，甚至被時代力量市議員黃捷問到自經區議題時，多次以“高雄發大財”回應，被外界譏為“草包”，被批施政不力。去年6月正式代表國民黨參選總統，旋即就被多個公民團體發起罷免，不到4個月已有30萬張連署書，超過罷免成案門檻，12月的罷韓遊行，更創下50萬人上街空前紀錄。

蘋果日報說，除了面臨罷免聲浪持續，韓國瑜選市長時開出的太平島挖石油、愛情摩天輪、F1賽車場與迪士尼等政見，隨着他上任後被逐一檢視，其中最惹爭議的，是他在議會說明預算時，遭綠營議員質疑太平島挖石油，韓國瑜竟不認賬還反譏：“有白紙黑字嗎”，旋即被找出選前在政見發表會上數度談及高市府“要做莊、分杯羹”影片反駁。

至於被討論最多的愛情摩天輪，韓國瑜上任後曾大動作坐直升機沿愛河考察、也辦招商說明會，強調可行有商機，甚至在上博恩夜夜秀節目時主動說英國“倫敦眼”摩天輪團隊也來遞案，不料遭市府團隊反駁，遞案人僅是團隊成員之一，且開發地點未能取得交通部航港局同意，整體開發案未能如期在去年12月底前完成招商公告。

據蘋果日報認為，除了市政不力遭抨擊，韓國瑜的房產爭議也不斷，先是被台灣《蘋果新聞網》揭露雲林農舍是大違建，隨後妻子李佳芬家族也傳出祖墳違法設置及盜採砂石等問題，夫妻倆還爆出在南港購置7,200萬新台幣豪宅、內湖工業宅等爭議。面對外界質疑，韓國瑜夫妻選擇避談，甚至大動作控告傳媒，連選前4天更被台灣《壹周刊》大爆他曾申請移民加拿大，2人只說“報道不實擬提告”，諸多爭議讓庶民形象，徹底破功。

據該報道說，韓國瑜在爭議聲中代表國民黨參選總統，儘管找來行政院前院長張善政擔任國政顧問團召集人，之後更升任副手拍檔，但他個人常即興式的發言風格，包括高山廣設升旗台、故宮文物一次展等想法天馬行空、害張善政出面救火，不僅被譏為“張善後”，也讓他再度落入信口開河、政見未見紮實的批評。

事實上，從韓國瑜此次得票率僅維持傳統深藍基本盤，不僅流失知識藍、經濟藍，也未能開拓中間選民選票，分析原因除上述施政不力、落跑及草包形象根深蒂固，他個人多次充滿性別、種族等歧視及粗口發言，甚至在辯論會上怒罵傳媒“沒水準、自我限縮、可憐”等，被彙整出“失言錄”放大檢視，被視為外交上的大扣分，根本不夠格。

蘋果日報說，韓國瑜面對“親中”質疑，雖然多次堅稱不接受一國兩制，認為九二共識是兩岸交流定海神針，但面對香港去年6月出現的反送中運動，一開始輕忽回應“不知道、不曉得”，隨着港府鎮壓力道加大，港人抗爭持續與加溫，台灣“亡國感”升高，韓國瑜卻只呼籲港府傾聽民意，連台灣最大的敵人是中共都說不出口，始終未能抹除“親中”標籤，也讓“亡國感”在這場選戰中被持續操作，韓陣營可說束手無策，最終無力回天。

據該報道認為，高雄師範大學人力與知識管理研究所教授劉廷揚表示，韓國瑜前年11月24日獲得勝利後，其實應該把心完全用在高雄市，但後來受情勢影響與引誘，即貪心挑戰總統大位，令他在選戰過程中，被定位為不守誠信且沒政績的候選人。

劉廷揚說，韓國瑜沉潛17年，除了當北農總經理時有一點成績外，就馬上急着挑戰大位，後來又出現包括失言風波、購屋、農舍，跟不同人有金錢來往等問題，導致庶民形象破功，支持者漸漸疏離，加上綠營在選舉後期用各種方法催出深綠選票，像是反滲透法、國安五法，以及關鍵的反送中事件，讓年輕一輩一面倒向蔡英文。

蘋果日報認為，隨着敗選，韓國瑜眼前有2條路可選擇，其一就是學習2016年慘敗的朱立倫，回到擁有行政資源的大本營高雄苦心經營、療傷；其二就是再次揮軍北上爭取黨主席大位，當然也有樂觀者認為“魚與熊掌可以兼得”，韓國瑜可以論述選主席把國民黨重心移往南部等，但總統大選同樣論述已失敗過一次，韓國瑜的選擇不只牽動高雄市民、市政與國民黨未來的發展，更是他對政治生涯的一大賭注。