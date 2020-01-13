中央黨校校刊載文盛讚習近平貴族氣質引爆網絡

中共中央黨校『學習時報』日前發文稱讚習近平“平民情懷，貴族氣質”，引發自媒體爆炸。“跪族”、“喲，有一位最後的貴族哎!” 各種驚嘆比比皆是。

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此文是以中央黨校校刊『學習時報』採訪習近平當年任職福建時的一位老部下林彬之口“見證”的：

“近平同志的貴族氣質，是骨子裡透出來的。他講話沉穩而有哲理，語言平實，卻能深入人心；他走在大堂上，有一種氣定神閑、不言自威的風采。無論是和英國女王乘坐皇家馬車，還是和美國總統奧巴馬、特朗普在一起會談，他的氣場都足以鎮得住場、壓得住陣。”

這篇表明2017年6月3日的採訪，不知為何在元月10日才爆出來？翌日便是台灣總統大選，北京比較囑意的國民黨候選人韓國瑜被打敗，被視為台獨分子的民進黨蔡英文大勝連任。

從網民的反應看，稱習近平有貴族氣質，令人驚詫。在一般人感覺中，習近平與“貴族氣質”無關，他外訪時比較喜歡掉書袋，到某國訪問時，背出某國一串書名，發言時喜歡引經據典，常常出錯外，但言談舉止中，鮮有讀書人的感覺。未登大位時，言拙語少，也很少有過“貴族”的表現，倒是“藏得深”，深得江澤民曾慶紅讚賞，沒想到上台後殺氣騰騰，把江澤民多年經營的老窩端掉。習近平執政這幾年來，除了把所有的大權一步步集結在手中，還時時刻刻不放心，每次政治局開會，都要對委員們耳提面命，要堅決做到“兩個維護”，維護習近平為核心的黨中央，維護習近平，你說他專制也好，說他容易誤判也好，或者如最新一次政治局會議讚賞他為人民的領袖也好，但這一切似乎都跟“貴族氣質”連不上。有網民問，“難道坐了一趟英國女王的馬車，沒有害怕，就算具備貴族氣質了？”

有人把英國廣播公司2016年5月11日一篇題為“英國女王私聊曝光抱怨中國官員‘粗魯’”一文翻出來，其中就說的是中國國家主席習近平上年訪英期間中國官員的“粗魯”表現。

還有網民問：”把習主席說成貴族，這是公開說中國是封建帝制？這是給習主席抹黑吧？“

有網民懷疑：“看來現在再說誰有貴族氣質就是罵人的話了呢”。也有人說人家說的沒錯，貴族指的是“紅色貴族”。貴不貴，在中國就那麼回事，“如果毛新宇當了國家主席，也照樣會得到這樣的讚美。”

還有人記得習近平當年做王儲，擔任國家副主席訪問墨西哥說過的那幾句流傳很廣的話，“有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。”“吃飽了沒事幹”從此成了一句習氏名言。這話當時就被嘲笑“土得掉了渣”，不過還算“樸實”，但硬要套上“貴族氣質”，不太合適。

也有網民把另外一件剛剛發生的事拿出來比較：“一大早先看到貴族氣質，而後又看到『談導師崇高感和師娘優美感』，上有所感，下必甚焉。”這指的是博士生導師、徐中民教授在『冰川凍土』專業雜誌發表的一篇題為『生態經濟學集成框架的理論與實踐：集成思想的領悟之道』，這篇文章突然刷爆了網絡。這應是一篇科學論文，作者卻在文中讚美導師“程國棟院士的崇高感和師娘的優美感”，此文反響太大，導致被捧的導師、『冰川凍土』主編程國棟申請引咎辭職。