中美同意重啟半年一次貿易對話機制

北京與華盛頓同意重啟6個月一次的中美貿易爭端對話機制。這個被特朗普上台後中斷的對話機制，預計在中國副總理劉鶴本次1月13-15日訪美期間啟動。

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劉鶴1月13-15日訪美，將與美國簽署中美第一階段貿易協議，並重啟中美半年一次的貿易爭端對話機制。據路透社日前引述一位美國知情官員透露的消息，美中全面經濟對話的重啟，將在1月15日宣布，作為兩國第一階段貿易協議簽署活動的一部分。

屆時可能會由美國財長姆努欽(Steven Mnuchin)和中國國務院副總理劉鶴主持恢復這個中美定期高層貿易對話平台。

去年12月13日在特朗普啟動對中國1600億美元商品加征新關稅的前夕，中美達成第一階段貿易協議，特朗普宣布凍結了這批關稅。

當時中美達成第一階段協議後，沒有最終簽署，細節也沒全部透露出來。僅僅是特朗普最為鍾愛的農產品項目被美方不停地宣布。美方強調中方同意在未來兩年購買美國400億-500億美元的農產品。另外，北京還放棄對包括美國汽車零部件在內的3000種美國商品加征關稅。據中國官媒環球網透露說，中美第一階段貿易協議還涉及知識產權、協議履行機制等廣泛內容。