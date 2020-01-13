劉鶴飛美國準備簽協議 美方稱翻譯過程中北京承諾未變

中國貿易談判牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及美國財長姆努欽2019年10月10日

中國副總理劉鶴1月13日啟程飛往華盛頓。劉鶴可能周三與美方在華盛頓簽署中美第一階段貿易協議。美方說，屆時將有200多人參加簽署儀式。習近平不親自簽署，難道不想跟這個“城下之盟”沾包？

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，美國財長姆努欽(Steven Mnuchin)周日表示，中國在中美第一階段貿易協議中所做的承諾，並沒有在漫長的翻譯過程中發生改變，協議將在本周於華盛頓簽署後公布英文版。

他對福克斯新聞頻道(Fox News Channel)表示，去年12月13日達成的協議要求中國每年採購價值400億-500億美元的美國農產品，兩年內共計進口2,000億美元的美國商品。

白宮官員上周五表示，特朗普政府已向至少200人發出參加1月15日中美第一階段貿易協議簽字儀式的邀請。但兩國尚未最終敲定具體簽署什麼內容。

白宮顧問納瓦羅之前曾向媒體宣布，這份86頁的協議已經「準備好」，目前正在等待協議的中文譯本。而白宮一名官員上周五表示，還沒完成全部翻譯工作。

之前美國白宮首席經濟顧問庫德洛亦表示，目前翻譯工作「進展非常好，基本上已經完成」，一切都按計畫進行。

中國商務部發言人高峰上周在例行新聞發布會上表示，由中國國務院副總理劉鶴率領的中國貿易代表團將於周一至周三訪問華盛頓。