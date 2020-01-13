布拉格放棄北京 與台北簽署協議締結為姊妹市

捷克首都布拉格與台北市周一簽署協議締結為姊妹城市。法新社消息，布拉格3個月前取消與北京的姊妹市關係，今與台北結為姐妹城顯然“冷落”了北京。

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布拉格市長赫瑞普（Zdenek Hrib）與台北市長柯文哲簽署協議後表示，這項姊妹市關為對雙方都“最為有利”，因雙方“擁有共同民主價值，而且尊重基本人權和文化自由”。

儘管親中俄的捷克總統澤曼(Milos Zeman）竭盡努力，仍未能阻止布拉格與台北市結為姐妹城市。澤曼呼籲強化中國與捷克間的關係，赫瑞普的做法再度引發布拉格與北京之間的爭議，此事已影響兩國關係。

台北市長柯文哲則告訴法新社：“布拉格可以自己選擇與世界各個城市結為姊妹市，我想北京也應該讓布拉格有選擇的權利。”

赫瑞普此前在德國《世界報》發表評論批評“中國心懷不滿”，並試圖左右捷克的輿論。

現年38歲的赫瑞普自2018年11月擔任布拉格市長至今，他在這篇文章中說明他領導的市府去年10月取消與北京姊妹市協議的決定。

兩市締結為姊妹市的協議是在2016年敲定，不過赫瑞普領導的市府不接受協議中受爭議的“一個中國”政策條款，最後解除姊妹市關係。

法新社報導，赫瑞普在文章中指出，他不能簽署一份迫使布拉格“宣告反對台灣與西藏獨立”的協議。

赫瑞普說，他並未提倡與中國斷交或切斷與中國的經濟關係，但他呼籲歐洲民主國家該認真思考，是否應與“這樣一個危險且不可靠的夥伴”建立密切關係。