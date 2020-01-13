美國擬將中國剔出彙率操控名單。

法新社援引彭博新聞周一報道，美國正計畫將中國剔除出彙率操控國名單，而美中即將簽署第一階段貿易協議。

廣告 繼續瀏覽後續

報道引述消息人士說，美國財政部將在即將發表半年一次的報告中宣布有關的決定。

美國是在去年8月將中國列為彙率操控國。這是1994年以來美國再次為中國貼上彙率操縱國標籤。當時美中兩國正爆發貿易糾紛。經過斷斷續續的談判，雙方去年底達成首階段貿易協議。

美國財長姆努欽周日表示，中國在中美第一階段貿易協議中所做的承諾沒有在漫長的翻譯過程中發生改變，並將在本周於華盛頓簽署協議後公布。美國和中國已同意重新啟動旨在解決兩國經濟爭端的半年度對話。



另據路透社報道，中美第一階段貿易協議臨近，人民幣受熱烈追捧。

報道稱，人民幣兌美元彙率剛剛經歷了第二年下跌，而隨着中美兩國準備本周簽署各界期待的第一階段貿易協議，人民幣不同尋常地變成了近期的避險貨幣。

分析人士認為，北京方面可能也在鼓勵人民幣走強，以此向美國總統特朗普做出讓步。特朗普過去曾多次指責中國不公平地讓人民幣貶值，據稱這項貿易協議可能包括暫停彙率操縱的條款。

這可能為人民幣進一步走強創造條件，因為中國資產估值頗具吸引力，提振了全球對受到嚴格管理的人民幣的需求。12月初以來，人民幣兌美元已升值超過2.5%。