蔡英文高票連任 李敖之子送國台辦134個啪遭微博永久封號

自認 是“真正的統派”，已故台灣知名作家李敖之子李戡在台灣元月11日總統大選蔡英文創紀錄高票連任後，在微博連發134個”啪“字，並“@國台辦發布”，暗喻北京不聽勸言，咎由自取，旋遭新浪微博和今日頭條永久銷號。

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李戡在其父李敖逝世一年之際撰文紀念，文中表明”我是真正的統派，一如我的父親李敖“。李戡一直以來，批評國台辦和中聯辦不了解台灣和香港，以”拳拳之心“，提醒大陸放棄“鴕鳥心態”。

2019年11月26日香港區議會選舉結果大出北京意料，泛民派大勝，建制派潰敗，李戡發文稱：“香港選舉結果，證明了多數人儘管不喜歡暴力，但更討厭大陸。同樣道理，台灣人儘管不爽民進黨，仍然不會傾向對岸。指望香港人票投‘建制派’，就跟妄想台灣人票投國民黨一樣荒唐可笑。對港政策已經鬧了大笑話，現在中央必須接受蔡英文即將連任的事實，而不是用同樣鴕鳥心態宣傳台灣選舉，否則笑話更大”。

在台灣總統大選投票前夜，李戡還在微博發文預告：“…明天此時等着哭吧。中國就是因為有你們這幫鴕鳥成天不思進取、瞎意淫找台階找理由，國家碰到的問題才越來越多。”

李戡在遭銷號後發出文字說：“國台辦很生氣，敗選後第一件事，就是封了我新浪微博和今日頭條的帳號。過去一年，我一直說韓國瑜會完蛋，中國大陸不了解台灣年輕人想法、熱捧的‘樣板台胞’在台灣完全是邊緣人物，結果，國台辦不但不改變做法，還變本加厲干到底，最終收不了場。”

李戡還說：“今天國台辦查封我帳號的舉動，恰恰證明了他們的心緒和無恥”。

據香港01報道，蔡英文高票勝選，連任總統後，中國大陸出現了一股“狠批國台辦”的風潮。北京的宣傳，中共的錯誤決策，導致在遠離中國大陸的道路上“越走越遠”。

李戡被封號，有人諷刺：“134個耳光還是沒把這兩個辦打醒! 真是沒救了!”， 還有人說：“看來國台辦撞了南牆也不回頭”。