世衛組織：目前沒有證據顯示武漢新型冠狀病毒存在人際傳播。

世界衛生組織周二在日內瓦表示，針對近期中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎，初步調查並未發現該病毒存在人際間傳播的清晰證據。

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世衛組織新型傳染病和動物傳染病代理負責人科霍夫（Maria D. Van Kerkhove）表示，目前針對病毒源頭、宿主和傳播方式的病理學調查正在中國和泰國兩地開展，世衛組織正與中泰兩國政府保持密切的直接溝通。世衛組織同時對中國政府迅速識別出這一新型冠狀病毒，並迅速將該病毒的基因序列與國際社會分享表示感謝。

科霍夫表示，目前對於這一病毒的了解和分析仍在非常初步的階段，世衛組織和國際社會急需確認該病毒的病原體、其感染人體的方式，及其所導致的癥狀和疾病，以便更好地保護百姓避免感染，儘快對患者進行確認、隔離和治療，了解疫情所波及的範圍，並開展有效的應對工作，目前正在進行的大規模病理學調查正是為了找出上述這些問題的答案。

世衛組織表示，初步調查結果並未找到任何人際傳播的清晰證據，目前所掌握的信息明確顯示，該新型冠狀病毒沒有發生持續的人際傳播現象。但由於病毒的傳播方式尚未得到確認，對於家庭成員等密切接觸者，可能難以判斷其究竟是因為接觸了同一感染源，還是因為接觸了其他患者而患病，“在伴有呼吸道癥狀的病毒出現時，是否存在人際間傳播始終是一個擔憂”。

世衛組織表示，該組織正與世界各地的大量研究人員、專家和實驗室開展合作，協調全球範圍的病毒監測、病理學調查、診斷和治療工作，以控制疫情，限制進一步傳播。中國衛生部門已經建立了一套檢測方法，世衛組織也已發布了一系列相關指南和建議，並將根據病理學調查結果進行更新，目前該組織並未對中國發出任何旅行或貿易限制。

科霍夫表示，此次在中國武漢發現的新型冠狀病毒屬於“冠狀病毒”這個大家族，該家族的病毒種類繁多，所導致的疾病從普通感冒到重症不等，嚴重情況下甚至可能導致死亡。2003年在亞洲引發嚴重急性呼吸綜合征（SARS）的病毒，以及2012年在沙特等地引發中東呼吸綜合征（MERS）的病毒，都屬於這一家族，目前還有若干已知的冠狀病毒在動物間傳播。

科霍夫表示，根據以往經驗，冠狀病毒是一類可能從動物傳播到人，並可能在人際間傳播的病毒，嚴重急性呼吸綜合征（SARS）和中東呼吸綜合征（MERS）病毒更是在醫療機構等設施內發生了傳播加劇，以及一人傳染多人的所謂“超級傳播”現象。

科霍夫表示，雖然目前武漢的這一新型冠狀病毒並未出現上述現象，中泰兩國也沒有發現有任何醫護人員受到感染，但國際社會絕對不能放鬆警惕，必須做好準備、密切監測，防止大規模傳播的發生，這也是世衛組織正在密切關注和監測的內容之一。

世衛組織駐華代表處也在通過社交媒體發布了有關新型冠狀病毒的常見問題答疑，並就如何進行自我防護給出了相關建議。