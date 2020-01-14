中國承諾增購2000億美元美國商品 含汽車飛機和能源

昨天飛抵華盛頓的中國副總理劉鶴明天1月15日可能與美方簽署中美第一階段貿易協議。中國在該協議中，同意增購2000億美元的美國產品，這其中包括大量農產品和美國的服務及汽車、飛機和能源...。

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路透社1月14日引述消息人士透露，中國承諾在未來兩年，增購近800億美元的美製商品和超過500億美元的能源商品。同期還將增購大約350億美元的美國服務。

在中國承諾增購的800億美元製成品當中，有美國產的汽車、汽車零件、飛機、農業機械、醫療設備和半導體。但未提供任何具體供應商的名字。這對波音來說，可能是個不錯的興奮劑。

該消息還說，第一階段協議要求中國在兩年內增加購買約320億美元的美國農產品，相當於每年增加大約160億美元。

去年12月13日，中美第一階段貿易協議敲定時，美國官員稱，中國已同意在未來兩年，比照2017年，增購2,000億美元的美國農產品、製成品、能源及服務。但為避免擾亂市場，在公布這四大領域整體目標時，將對具體產品保密。

路透社說，提供上述消息人士，對於中國做出購買美國製成商品的承諾表示質疑，因為中美貿易協議並未涉及數十年來中國一直將美國商品排除在中國市場之外的任何非關稅壁壘，包括採購規定、產品標準和對中國國有企業的補貼。

當前中國汽車銷售疲軟，國內組裝產能過剩上升，很難看出中國需要大幅增加美國製造汽車的進口。寶馬和奔馳SUV是在中國最受歡迎的美國製造汽車之一。

在中國承諾增加美國進口的工業領域，中國也有自己的工業政策目標，這進一步加劇了人們的懷疑。

許多分析師和專家對於第一階段協議是否真能如約執行表示懷疑，儘管美國官員稱協議包含有重要的執行條款。

執行機制允許透過層層磋商表達不滿情緒，最高可升級至中國副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤。

如果美國指稱中國不遵守協議的情況未被解決，華盛頓有權依照造成的經濟損失對中國商品重新加征關稅。據了解協議的人士稱，但沒有條款來阻止中國實施報復，使雙方回到當前的狀態。