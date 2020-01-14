中國驚傳路面突陷 公車行人跌落 已知6死16傷

中國西寧市1月13日突然發生路面塌陷，一輛公車和一些行人跌落大坑，已知有6人死亡，16人受傷。目前尚未知道路塌陷的原因。

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法新社14日報道，根據中國官媒的畫面，青海省西寧市一座醫院前的公車站，昨天下午發生路面塌陷，一輛正在車站的公車隨即墜入坑中，幾乎直插在坑中。多名路人跌入坑中，據說包括兒童。路邊一個電線桿也倒下，坑內一度冒出火光及濃煙，中國網易新聞說疑似爆炸。

截至14日上午9時30分，陸續找到6具遇難者遺體，身份信息正在核對。據中國央視消息說，16名傷者傷情穩定。

救難人員仍在搜救中，從照片可見有挖土機和吊車參加，跌入坑中的公交車被吊起。至於道路坍塌原因則尚待釐清。

2019年12月1日，廣州地鐵11號線施工導致地面塌陷，一輛清潔車和一部電瓶車陷落，3人受困。當時可見一名罹難者的頭部。搜救團隊未立即救援另外兩人，反而回填路洞，引起質疑，官方堅稱“回填是為了加固邊坡，保證救援才做的”。後來傳出另外兩人全部遇難。

另據法新社介紹，2016年河南鄭州一條街道的路面突然裂開，多名路人跌落坑中。事後消防單位公布調查說，可能是下水道在雨水壓力下斷裂。2013年，在中國深圳一個工業區的道路空化突然裂開10深坑，造成5人死亡。