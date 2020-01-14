中大教授懷疑武漢病毒已透過野味動物擴散

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌14日接受訪問時表示，根據他所了解，在泰國被確診武漢新型冠狀病毒的中國女子，並沒有到過武漢華南海鮮市場，憂慮新病毒已經透過野味動物散播到其他地方。

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許樹昌說：“我收到少許資料，她有去過其他市場，但她沒有去過華南海鮮市場。我現在擔心，可能是武漢其他市場的野生動物帶病毒。”許說：“現在這位女士沒有去過華南海鮮市場，但又帶病，我認為內地應該開始篩查其他武漢的市場，甚至周邊的地方。”

該名女子是一名61歲來自中國的女遊客，目前正在當地醫院留醫，目前沒有發燒或出現呼吸道感染病症，預料數天後可以出院，今次個案成為首宗中國境外病例，世衛組織目前已證實了這宗確診個案。

在此同時，人在武漢考察及了解武漢新型冠狀病毒最新疫情的香港食物及衛生局局長徐徳義，行程一直未獲公開。特首林鄭月娥解釋，考察涉及港澳台三地，徐副局長將14日晚返港，並於明早與專家開會，之後向公眾交代詳情。

香港醫管局表示，截至13日中午12時，在過去24小時只接收一名38歲女子，她曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒，呼吸道感染獲肺炎癥狀的病人。惟該女病人與病發前沒有到過武漢的濕街市。

包括上述個案在內，公立醫院自2019年12月31日起，共向衛生署呈報68宗相關病人個案，以及已將病人樣本送交化驗，目前56人已經出院，所有仍然留院病人情況穩定。醫管局指會繼續與衛生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並隨時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

而國家衛健委亦向香港衛生署通報，截至周日（12日），武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案仍為41宗，周日沒有新增個案報告，有一名新增病人出院，即至今一共有7名病人已經出院、6人情況嚴重、1人死亡，其餘病人病情穩定。

此外，武漢當局已追蹤到的密切接觸者有763人，全部均已接受醫學觀察，當中76人已完成觀察，目前沒有發現相關病例。