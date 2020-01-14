人權觀察年度報告批評中國政府加大力度攻擊國際人權體系

國際非政府組織人權觀察負責人羅斯2020年1月12日在香港機場被拒絕入境，被迫轉往巴西，並在聖保羅舉行記者會，通報消息。

國際非政府組織人權觀察１４日在紐約公布其全球人權狀況年度報告。這份報告原計畫在香港發布。但該組織負責人羅斯１月１２日入境香港時，被拒絕入境。香港移民部門並未就拒絕其入境的理由做出具體說明。人權組織臨時改在紐約舉行記者會，發表其年度報告。該組織中國研究員王亞秋女士告訴本台，之所以此前想在香港發布年度報告，是因為今年的報告主題是中國政府加大力度，攻擊國際人權體系。香港幾個月來爭民主自由的抗爭運動恰好也與此主題相關。

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王亞秋-人權觀察組織中國研究員

王亞秋女士接受本台電話採訪時表示，人權觀察早在２０１７年就曾發布報告，關注中國政府如何攻擊聯合國人權體系。這是今年這份報告的一個重要內容。另外，王女士也以去年美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊經理人因為在推特上發言支持香港引發的風波為例，說明中國在全世界不同國家鉗制言論自由。

１３日，中國外交部發言人針對人權觀察負責人在香港被拒絕入境一事回答提問時指出，一些非政府組織對香港當前亂局負有責任，理應受到制裁。對此，王亞秋女士回應說：中國外交部發言人的指責完全沒有事實根據。人權觀察確曾致函香港政府，要求調查警方濫用暴力的行為，回應港人對民主與自由的訴求。但從未支持所謂的暴力和犯罪行為。