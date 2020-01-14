在加蓬被綁的四名中國船員在尼日利亞獲救

據中國駐尼日利亞拉各斯領事館宣布，去年12月中旬在加蓬河口被綁架的四名中國水手已經在尼日利亞獲得釋放，

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據法新社報道，拉各斯領事館網站1月12日發表的中文新聞稿稱，駐拉各斯總領館與各相關使館及當地中資企業、僑團協同配合，全力開展營救工作，人質平安獲釋。”

領事館總領事儲茂明在獲釋水手在回國前，前往探望了船員，並強調地處幾內亞灣的“尼日利亞海盜猖獗，跨境作案甚是囂張。” 加蓬河口是該地區通常不受海盜襲擊的地區。

尼日利亞安保部門的一名匿名官員周二向法新社證實，四名中國船員在尼日利亞三角洲省海岸附近的“埃斯克拉沃斯公海上，由尼日利亞聯合部隊救出，該地區是尼日利亞產油中心，那裡有眾多犯罪團夥橫行。

在去年12月21日至22日晚上，海盜襲擊了利伯維爾港的四艘船，殺死了一名加蓬船長，並綁架了船上的四名中國水手。

幾內亞灣從塞內加爾一直到安哥拉，之間包括尼日利亞，綿延5700公里，近年來已經超過索馬里的亞丁灣，成為世界海盜活動最猖獗的海域。但中國水手被綁的加蓬河口，當地海盜通常襲擊那裡的船隻。

1月初，尼日利亞海軍的4名水兵被殺，幾天後，兩名俄羅斯水手和一名印度水手被綁架，後獲得釋放，這三人是一艘油輪的船員。

12月底，在喀麥隆港口附近一艘拋錨的希臘油輪遭到武裝襲擊，船長和7名船員被綁架。

海盜主要來自尼日利亞南部的貧困地區，儘管尼日利亞每天出口200萬桶原油，但近幾個月來，海盜不再猶豫，離開尼日利亞領海，對喀麥隆，貝寧或多哥的港口附近的船隻發動襲擊。