美國把中國撤出外彙操縱國名單

人民幣與美元之間的戰爭後果很難想象

美中籤署第一階段貿易協定在即，美國財政部周一把中國從彙率操縱國名單中移出，即美國不再把中國視為彙率操縱國，但是還在觀察名單上，此舉被視為美國做出重大讓步。

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美國與中國於本周三在華盛頓簽署第一階段貿易協定，美國財政部長姆努欽周一晚間對中國在第一階段貿易協定中作出承諾，即包括不再使人民幣貶值以獲得貿易優勢表示歡迎，指出中國提出了可以兌現的承諾，提高了透明度。

美國財政部周一宣布，美國不再將中國列為彙率操縱國，但是中國在被觀察名單上，美國財政部公布的需要關注的中國和其他9個國家。這些國家包括瑞士、德國、韓國和日本等國。

此前一周，人民幣對美元出現了急劇升值。美國把中國撤出外彙操縱國名單的行動格外引人注目，被外界視為美國釋放善意，具有象徵意義，此舉受到紐約股市回升的歡迎。

不過民主黨參議院少數黨領袖舒默批評美國財政部的決定，認為特朗普政府放棄對中國不公平貿易的做法施壓，摘掉中國彙率操縱國標籤的做法是“退縮”。

指責中國操縱貨幣讓美中貿易關係緊張，而美國總統特朗普於去年8月首次明確指責中國相關機構讓人民幣貶值，來提高中國出口商品的競爭力，把中國列入彙率操縱國名單。

美國與中國周三簽署第一階段貿易協定為持續了兩年的這兩個世界經貿大國的貿易戰暫時畫上句號。