美歐日簽署聲明強化國際貿易規則限制補貼 針對中國

在美中今天將簽署第一階段貿易協議前夕，美國、歐盟及日本周二在華盛頓舉行三邊會談後發表聯合聲明，同意將在世貿組織框架下，強化有關工業補貼領域的國際規則。法新社稱，聲明歲未點名中國，但此舉針對中國，力促中國移除貿易障礙。

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聲明稱，歐美日三方認為，世貿組織規則所禁止的現行補貼規定，不足以解決某些地區扭曲市場和貿易的補貼現象，因此必須在WTO框架下強化工業補貼領域的國際規則。此外，三方也譴責強迫技術轉讓的做法。

歐盟主管貿易事務的執行委員霍根（Phil Hogan）周二與美國貿易代表萊特希澤及日本經濟產業大臣梶山弘志在華盛頓舉行三邊會談，會後發表上述聯合聲明。

霍根表示，這份聯合聲明是朝解決全球貿易扭曲問題邁出的重要一步，歐盟堅定認為多邊談判可以有效解決這些問題。這份聯合聲明也象徵全球貿易三大參與者之間建設性的戰略合作。

三方並希望在WTO今年6月舉行部長級會議討論之前，能有更多的國家參與其中。

雖然這份聲明並未點名中國，但歐盟長期對中國設下進入市場阻礙表達不滿。歐盟去年甚至直接一一點出中國的市場准入壁壘，包括限制外商直接投資（FDI）、補貼和國有企業、知識產權保護和執法、繁瑣的審批程序、第五代行動通訊（5G）市場准入和公平競爭環境等。

近年來，歐盟與美國及日本聯手，希望積極處理關於中國扭曲性補貼、國有企業和強制技術轉讓引起的不公平競爭狀況。

受到各界矚目的美中第一階段貿易協議將於今天簽署。在協議簽署前傳出，屆時中國將承諾擴大採購美國商品，但包括採購規範、產品標準與補貼國有企業等問題不在第一階段協議內。美歐日在美中籤署協議前三方聯手，顯示其力促中國正視並處理貿易障礙。