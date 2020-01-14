蓬佩奧警告矽谷巨頭 勿在中國助紂為虐

美國國務卿蓬佩奧在華盛頓與北京簽署第一階段貿易協定之前，於1月13日去矽谷與科技巨頭見面。他警告科技巨頭們，切勿讓自己的技術被中國用於強化軍隊，或對民眾進行奧威爾式的監督。

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加州舊金山矽谷是美國科技巨頭的搖籃，擁有350家科技公司。蓬佩奧對這些科技領導人說，我在這裡不是要求你們離開中國。實際上，恰恰相反，我們希望美國公司通過在中國拓展業務獲得財富，並在美國創造就業機會。

不過與此同時，我們必須確保我們公司締結的合同，不被我們的對手用於強化他們的軍隊，或有助於他們對某些地區的鎮壓。我們必須確保美國的技術不會助長真正的“奧威爾式”的監視。“美國的原則”不應成為成功祭壇上的祭品。

他敦促美國企業巨頭在中國展開業務時先問自己幾個問題：“我在和誰打交道？”“ 在中國開展業務所涉風險與預期收益之間的真正關係是什麼？”

北京被特朗普政府指責採取不誠實商業行為，盜竊知識產權，意圖利用技術擴大對世界某些地區的控制或加強對中國國內的鎮壓，特別是對維吾爾族穆斯林的鎮壓。

法新社說，這些指控是美國與中國貿易角力的核心。這場角力的第一段的結果，導致中美周三15日簽署第一階段雙邊貿易協議。

蓬佩奧稱：“特朗普總統已採取措施應對中國掠奪式經濟的做法。他要求尊重和互惠。蓬佩奧補充說，美國政府正在“盡自己的一份力量”。