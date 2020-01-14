錯錯錯 習近平應下罪己詔？

這次台灣總統大選，民進黨出身的蔡英文大勝，中國官媒指控受到外部暗黑力量操縱，但國際輿論普遍認為北京誤判形勢，或者說，在這麼一個權力高度集中的國家，說習近平本人誤判形勢更合適。

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去年此刻，台灣總統蔡英文在遭遇九合一大選風暴後沉重地喘息，她率領的民進黨大選中慘敗，突然颳起的國民黨“韓流”居然把民進黨一向視為固若金湯的深綠的高雄席捲而去。

去年元月2日，北京紀念『告台灣同胞書』發表40周年，習近平發表了解決台灣問題大法---把台灣納入到一國兩制框架之下。習近平在那篇紀念講話中表達了急於統一台灣的願望，把台灣逼到了牆角。自擔任總統以來蔡英文似乎一直採取的是要避免不必要的挑釁，因而採取的是謹慎模糊的策略。她突然變得強硬：從原本不公開接受九二共識，大幅轉變為直接拒絕。她期望台灣所有政黨，都應該清楚說出“我們拒絕一國兩制”，也不要再談“九二共識”，當時就有世界日報社評指出：“習近平反而暗幫了蔡英文一個大忙，讓主張九二共識的藍營，可能成了‘掩護一國兩制的幫兇’，是很難承受之重”。

蔡英文針對習近平的強硬態度包含着一個重大的敘述，任憑中國大陸打壓，主權絲毫不能讓步，對方越打壓，台灣的反彈越大，主權意識，保衛台灣，走自由民主之路。在中國軍艦隆隆進入台灣海空時刻，保衛台灣的敘述深深地注入了台灣一代青年心中。蔡英文執政兩年多，因改革引發一系列反彈，經濟不振，渴求改變經濟面貌而不得的台灣人，給她和她的民進黨給了沉重的教訓，蔡英文沒想到在去年這個時刻一步一步重新站立了起來。

蔡英文站起的時候，個人遭遇大起大落，被視為深通民間，人氣很旺，靠打經濟牌，使國民黨重生希望的高雄市長韓國瑜開始走上了下坡路，無論民進黨的政治操作也好，北京的幫倒忙也好，韓國瑜為高雄經濟的走大陸，為了台灣的繁榮，不能放棄與大陸搞崩關係的國民黨九二共識學說，越來越被一攬子視為親北京的舉動，韓國瑜就這樣，不管願意不願意，背上親北京的重大嫌疑。

六月份是一個分水嶺

蔡英文站起來了，民進黨九合一慘敗的後遺症尚在，前行政院長，受民進黨激進勢力支持的賴清德三月份起身挑戰蔡英文，蔡英文從初選勝出，民進黨整合所有力量，力打主權派，亡國派，把對手往親北京的路上死推。民進黨在整體運作上現在看來是相當成功。國民黨九合一大勝帶來的更多的是幻覺，面對主權論威脅的時候，除了難以為陷入僵局的九二共識找不到替代理論，黨內你爭我奪，大佬說話，舊病複發，韓國瑜新市長尚未站穩腳跟，緊急披掛上陣，代表國民黨競選總統，這個時候，蔡英文民意支持率一路上升，韓國瑜難有起色，但仍然不能說完全喪失了機會。然而在六月份這個時候，香港，香港反送中讓韓國瑜失去了最後一把救命稻草。

北京對港人請願的強硬不讓，香港特首林鄭月娥在北京默許下拖了兩個多月才撤銷了修例，為時已晚，香港青年開始提出“五大訴求”，這是包括直選在內的更廣泛更深刻的民主訴求。其實，在中英雙方早年為香港順利回歸中國發表的聯合聲明，以及後來的基本法中，對香港直選中方都曾許諾。但是習近平上台後，對香港民主訴求越來越強硬，表面的強人也許擔心香港的民主火苗向中國大陸擴散，不但由人大出面釋放，否定直選訴求，且一步步縮限香港一國兩制，直至由港府推動有利於向中國大陸遣返嫌犯的『逃犯條例』，港人徹底清醒了，香港的命運，他們的自由，全部繫於司法獨立，連司法獨立都出了問題，香港一國兩制，就完全剩了空殼，這就是這場反送中為什麼這麼劇烈，這麼持久，在警方的強力鎮壓下，這麼暴烈的根本原因，以和平不聞政治聞名的香港人，尤其香港一代青年，開始為自身的自由而戰，他們絕不願意重歸中共的重厄之下。

港人的反抗，北京當局的強硬不拔，在港警發射的催淚彈、橡皮子彈，布袋彈的交叉打擊下，香港青年也已差不多忘記了生死，香港理工大學上演了最為慘烈的一幕，全世界都看到了，看得最清楚的是有着共同命運感的台灣，尤其台灣新生代。在這個時候，民進黨的主權論，亡國說，得到了新生代最切身的響應。

香港反送中，實時實地，上演了一出一國兩制失敗的大戲，習近平送給了蔡英文另一條槍。

習近平政權的冥頑不化在於，香港危機到了那種地步，全世界都清楚多數港人在支持青年的反抗，唯獨北京不信，習近平還沉迷於官媒營造的暴徒不得人心的假輿論，十一月底的香港地方選舉給深信“暴徒們”在選舉中沉淪的習近平政權重重一擊。

這時候，蔡英文與韓國瑜的民調之距相差百分之十五到二十五，而且相當穩定地保持不變，北京政權應該對台灣大選的結果有些預測的把握了，從習近平十一國慶節大談一國兩制去看，似仍然沒有多少感覺。其實，這時候大局已定，只有沉湎於韓國瑜勝利之夢之中的韓粉們還在相信民調不堪信任，給自己隆上一層寬解的幻夢。

民主社會，領導人連連錯判，只有下台。在中國，在香港危機、台灣選舉，中美貿易戰連連錯判的習近平，應該怎麼做。有評論指，習近平至少應該做出像他屢屢所表述的那種“共產黨人的敢於擔當”，至少或如中國皇朝時代有點皇帝那樣，下一個罪己詔？

但有些分析指出，習是不會退讓的，香港危機這麼深重，香港中聯辦主任換了駱惠寧，是退讓嗎？看不出來。至於台灣，愈行愈遠，兩岸問題，蔡英文已經提出了她的方案，習下一步會怎麼做呢？