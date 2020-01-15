中美簽署協議前人民幣兌美元周三收盤小跌

人民幣兌美元即期周三收盤小跌，終結連升走勢；中間價則續創五個半月新高。交易員稱，美國將比較長時間維持對華輸美商品較高關稅的言論明顯影響市場情緒，另外市場亦擔憂第一階段協議細節可能較為負面，早前做多的頭寸逐漸離場，等待關鍵風險釋放。

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他們並指出，中美第一階段協議的細節料會擾動彙市，但最終走向仍有待於市場預期是否轉向，而春節臨近階段結彙需求漸次釋放後，人民幣續升動力有賴於新的事件刺激；節前離、在岸人民幣流動性都有所緊張，這可能會繼續助升掉期。

中國人民銀行授權中國外彙交易中心公布，2020年1月15日銀行間外彙市場人民幣彙率中間價為：1美元對人民幣6.8845元，1歐元對人民幣7.6615元，100日元對人民幣6.2635元，1港元對人民幣0.88504元，1英鎊對人民幣8.9638元。

路透社指出，今年至今人民幣累計升幅已超1%，同期美指亦升近1%，可見人民幣之強勢；究其原因，中美將簽署第一階段協議和春節臨近客盤階段結彙意願較高助力人民幣上行。當然利差優勢吸引資本流入也不可小視，年初以來套保需求不斷推升在岸美元/人民幣長端掉期亦可佐證。

受人民幣單邊強勢影響，人民幣彙率CFETS指數年初以來也上漲超1.4%，早已回到去年初的水平。彙率指數強勢反彈，也意味着中國對外貿易條件在惡化。如果人民幣繼續單邊升值，彙率指數也會加速上行，對出口商而言，前景料更艱難。

還有中美第二階段協議談判的困難遠比第一階段來得更艱巨，中間料會有反覆，甚至可能威脅到第一階段協議的執行，這些都可能對彙率形成擾動，從中美的博弈看，單邊看多人民幣並不合適。而美國財政部周一取消對中國彙率操縱國的認定，這最多算是對簽署協議的一種善意，並無實際意義。