北海道賭場度假村弊案 日本議員陷中國公司賄賂被捕

日本眾議員秋元司，因捲入中國500.COM彩票公司計畫在日本北海道開發賭場綜合度假村賄賂案，被查出收受中國公司提供的各種賄賂超過人民幣40萬元，1月14日第二次被逮捕。他曾在日本眾議院主導強行通過“綜合型度假村整備推進法案”。

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據共同社報道，東京地檢廳特搜部1月14日以涉嫌收取對方提供約150萬日元（約人民幣9.4萬元）旅費等為由，對眾議員秋元司實施了再次逮捕。檢方認為他知曉郵件內容，通過虛假髮票偽裝已支付旅費。他的政策秘書豐島晃弘曾與他一同赴中國旅行，也被認為與受賄關係很大。檢方正朝着“同夥”方向調查這名秘書。

秋元司在2017年12月27日與中國500.COM公司前副社長鄭希（37歲，因涉嫌行賄被再次逮捕）等人，乘私人噴氣式飛機，從東京羽田機場飛往中國深圳市500.COM公司總部，並考察澳門賭場。據相關人士透露，秋元司的秘書豐島晃弘在這次旅行後通過郵件要求中國500.COM公司前顧問紺野昌彥（48歲，因涉嫌行賄被再次逮捕）開具指定日期和金額的假髮票，隨後紺野昌彥提供了2張發票。

48歲的議員秋元司被查出的問題還有：涉嫌收取中國500.COM公司300萬日元現金（約19.2萬人民幣）；讓這家中國公司負擔他與家人前往北海道留壽都村的機票及住宿費70萬日元（約4.3萬人民幣）；收取演講費200萬日元（約人民幣12.8萬，比原定多 9.6萬）。

據維基百科介紹，2016年9月，秋元司就任眾議院內閣委員長，同年12月，他在擔任內閣委員長期間，主導強行通過“綜合型度假村整備推進法案”（賭場法）。

此外，中國500.COM彩票公司在日本的多名員工也因涉及北海道綜合型度假村開發項目弊案被拘捕。