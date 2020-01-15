國民黨或下架九二共識？ 蔡英文否認改國號

台灣總統大選給國民黨帶來一種幻滅感，愈是蔡英文大選時打亡國牌贏得青年人共鳴，潰敗的國民黨愈感覺“九二共識”給國民黨候選人帶來的災難性後果。亡羊補牢，國民黨黨內下架“九二共識”聲浪高。

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國民黨在九合一大勝，蔡英文聲望落至谷底的背景下，卻讓後者在總統大選中獲得歷史性勝利。台灣『上報』報道，國民黨不僅錯失重返執政機會，在國會也仍然是無法抵擋民進黨絕對多數。不少黨內人士歸咎於兩岸論述出了問題，在這次激烈的大選中，過去被稱作“定海神針”的九二共識被抹紅，甚至與“一國兩制”畫上等號，痛定思痛，國民黨內不少人認為，“九二共識”已毀，要重新檢討“九二共識”論述。

“九二共識”簡括地說就是“一個中國，各自表述”。國民黨執政時，一個中國就是中華民國，在大陸，習近平之前對各自表述採取模糊容忍，習近平上台後對“各自表述”不能容忍。而蔡英文擔任總統後一直婉拒承認九二共識，習近平去年元月發表對台講話後，蔡英文公開堅決地拒絕九二共識和一國兩制，她的民調指數幾日內反彈十幾個點。

國民黨部分青壯時代向前總統馬英九請教，經討論後認為應繼續維持“九二共識”，但包括馬在內，都體認到國民黨大敗凸顯台灣年輕世代對九二共識不信任，作為兩岸談判基礎正當性不足的嚴重性。認為“未來所有政治性安排，須交給全體國民決定”。

就在國民黨內下架九二共識聲浪鵲起之時，剛剛辭職的國民黨副主席郝龍斌也在呼籲尋找中華民國新共識，郝龍斌表示國民黨要撕下共產黨、民進黨統獨對立。郝龍斌15日在臉書發文，直陳“我們的確潰敗了”，要“打掉重練”。如何重練？他提出的建議包括“國民黨要撕下民進黨和共產黨製造的統獨對立，尋找中華民國全新的共識”。

他解釋：20年來，台灣人民“被兩個黨製造的恐懼綁架挾持! 民進黨一再威赫，兩岸任何一分的互動，就是增加一分被並吞的可能及恐懼。共產黨站在隔岸也不斷的威赫，任何一分台獨的企圖，就會帶來戰爭。這兩個黨對中華民國不同的威赫，一再的製造恐懼，卻在各自的政治環境取得政權遂行己利”，故此，郝龍斌呼籲撕下恐懼，走出恐懼，回到一個正常的軌道。

一些分析指出，習近平威迫台灣就範的做法把台灣推向相反的軌道。台灣學者趙春山表示，九二共識已非定海神針。藍營青壯派都質疑九二共識已不合時宜。九二共識在習近平去年初說出兩岸“共商一國兩制台灣方案”後，不斷被污名化、妖魔化、在台灣稱票房毒藥。

民進黨人蔡英文在總統大選中高調喊出台灣安全，抵制一國兩制，捍衛人權民主而高票當選，不過，還處在喜悅階段的蔡英文總統遭到指其修改中華民國國號的指控。蔡英文近來講話中習慣以“中華民國台灣”來表述，接受BBC採訪時也說，“我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）。”蔡英文還明確表示，“對中國來說，侵略台灣的代價將十分巨大。”

但根據中央社報道，聯合晚報周三以“改國號？BBC專訪蔡總統：我們自稱中華民國台灣”為標題表示，認為蔡英文總統的做法是“改國號”、“口諭憲法”，指其“片面改變現狀”。台灣總統府發言人周三則反駁：在國際上以中華民國(台灣)、台灣稱呼國家早已行之有年，也是為了避免國際社會把中華民國同中國大陸混淆的做法。這位發言人指媒體報道“胡亂指控”，對“國際現勢的無知”。並指馬英九在總統任內也常採取這樣一種說法。