特朗普稱不久將訪華 習近平希望美方“公平對待中國企業”

中美兩國周三在華盛頓簽署第一階段貿易協議，美國總統特朗普在儀式上致辭中表示，不久的將來會訪問中國。而中國國家主席習近平也在一封信件中稱，中美第一階段貿易協議“有利於兩國及全世界”，習近平並希望美方“公平對待中國企業”。美國財長稱，第2階段協議將削減更多中國商品關稅。

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特朗普在致辭中形容美中貿易談判“談判過程艱巨”，他感謝中國國家主席習近平合作，使談判出現突破，雙方達成首階段協議。特朗普並表示，他在不久的將來會到訪中國。特朗普並說，美中達成歷史性協議糾正過往錯誤，為美國工人，農民及家庭帶來經濟公平及安全。特朗普並讚揚包括財長姆努欽及白宮經濟顧問庫德洛等人努力。

繼特朗普發言後，美國副總統彭斯致辭表示，“今天對美國，中國以至全世界都是好日子”。他強調，協議將使美國新增更多就業崗位。彭斯並強調仍然會堅持實行美國優先政策。

在美中籤署協議之前，中國副總理劉鶴朗讀中國國家主席習近平寫給特朗普的信件。習近平在信中表示，中美第一階段貿易協議“有利於兩國及全世界”，習近平說，這“說明中美雙方完全可以在平等及互相尊重的基礎上，透過對話磋商找到辦法妥善處理及有效解決問題”，“下一步雙方要落實協議，推動中美經貿合作取得更大取展”。

習近平並表示，希望美方“公平對待中國企業的正常貿易及投資活動，支持兩國企業、科研機構及學校等開展合作，促進中美互信”。習近平說，願意與特朗普保持密切聯繫，“中方也願意與美方雙向而行，相信在兩國領袖的帶領下，中美關係在新的一年，能為兩國人民帶來更多利益及實惠”。

在美中籤署第一階段貿易協議前數小時，美國財政部長姆努欽接受美媒體訪問時說，美國將在第2階段協議中，削減更多針對中國進口商品的關稅。

姆努欽表示，“如同這份協議（第一階段）減少了一些（關稅），第2階段協議會削減更多。而且我們之前已說過，第2階段協商可能又分為好幾輪協商。”

姆努欽並提到，第一階段協議已處理中國強迫技術轉移與竊取知識產權等美國關切的問題。