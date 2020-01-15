特朗普稱美中達成歷史性協議 對華關稅暫不取消 北京增購兩千億美國產品

美中在白宮簽署第一階段貿易協議。特朗普總統發表談話時稱讚這是中美達成的一個“歷史性協議!” 但他同時表示美國將維持對華關稅一直到達成第二階段貿易協議為止。 特朗普證實，他將親赴中國進行第二階段貿易談判。

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中方出席簽字儀式的是中國國務院副總理，中美貿易談判中方帶頭人劉鶴。劉鶴帶來了中國國家主席習近平的親筆信，一名中國高官在白宮朗讀了這份信。信中說，中美貿易協議有利於全世界。

特朗普表示，達成第二階段貿易協議時，將取消所有對華施加的懲罰性關稅。特朗普解釋，為什麼他要繼續維持對華關稅，”否則，美國手上就沒有牌了“。但是，所有關稅在達成第二階段協議後將全部廢除，特朗普表示，他沒有開展第三階段貿易談判的計畫。

目前，美國對中國3700億輸美產品施行懲罰性關稅。

特朗普稱， “今天標誌着一個歷史性日子，與中國一道穿越了一個階段，雙方將簽署一個公正互利的貿易協議。出席簽字儀式的副總統佩斯也表示，兩個全球重要的經濟體肯定還會有爭議，但是這一天標誌着美中關係上開始了新的一章。

特朗普說，中國承諾將嚴打盜竊仿冒行為。美國財長姆努欽稍早些時候表示，第一階段貿易協議處理美國最關切的盜竊知識產權以及中國強迫性技術性轉移問題。他表示，第二階段協議，將會削減更多中國商品關稅。

周三簽署的協議標誌着中美貿易戰休戰，這場大戰不僅對中美貿易產生衝擊，對全球經濟也影響很大。

協議內容包括中國將在未來兩年內增購2000億美元美國產品，協議還包括可以使美國企業在中國更自由地經商的條款，以及中方承諾建構更堅實的法律基礎，以保證遵守知識產權以及強迫性轉移先進技術。

法國總統馬克龍周三向記者拜年時警告，不希望美中出現緩和了，卻翻開美歐緊張的一頁。