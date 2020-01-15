美中貿易協議除機密附件周三全公布 繼續維持對華關稅

千呼萬喚始出來! 美國貿易代表與財長聯合文告宣布：美中第一階段貿易協議周三在白宮簽署。但是，美中並沒有在減免中國關稅問題上達成共識，也就是說，美國將繼續維持貿易戰以來對中國施加的關稅。

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彭博新聞社稱，美國針對中國輸美產品的懲罰性關稅起碼維持到2020年11月美國總統大選的時候。北京一直敦促華盛頓全部或者部分取消貿易戰以來針對中國輸美產品施加的關稅。

根據12月份華盛頓已披露的部分協議內容，針對相當於2500億美元輸美產品的25%的關稅將繼續施行。但是對另外1200億中國輸美產品，課徵的15%的關稅將減至7.5%。另外，特朗普同意取消原計畫在12月15日針對另外1600億中國產品課徵15%的計畫。

根據美國貿易代表萊特希澤與財長姆努欽周二發布的聯合文告，中美貿易協議內容將於星期三正式向全世界公布，不過，有一個機密附件不能公布，不公布的原因是涉及中方購買美國產品的具體數額。

美國媒體稍早些時候評論，中國在與美國達成的第一階段貿易協議中，做出令人瞠目結舌的採購承諾。但未來如何兌現承諾似乎不易。

路透社引述了解協議簡報的消息人士指出，中國不僅承諾將向美國擴大採購500億美元的能源產品；農產品方面也將在2017年向美國採購240億美元的基礎上，於兩年內再增加約320億美元。這份協議還規定，中國將向美國擴大採購800億美元的製造業產品。

上述採購金額確實能縮小中國對美國一年享有約3000億美元的貿易順差。但研究中國商品流的分析師依然懷疑，北京能否吸收如此大量的美國產品，又不至於威脅到與其他供應國的關係、傷害本國供應商，還不用對進口標準和限額做出實質修訂？

美國在中國副總理劉鶴率團赴華盛頓簽字之日，特意把中國從操縱貨幣國名單上剔除，顯然有意營造氣氛。周二，股市彙市統統走高。人民幣兌換美元達到七月底以來最高水平。

為了避免引起揣測和不實之詞，萊特希澤與姆努欽發布的聯合文告指出，美中之間不存在任何其他口頭或者書面協議，不存在任何一個達成減免海關稅的協議，任何與此相悖的傳言絕對不實。

第一階段貿易協議簽署意味着持續近兩年的中美貿易戰結束，但不少人懷疑中美貿易戰會徹底終結。在未來，雙方還有第二階段以及第三階段談判，以後的談判涉及更多的是結構性改革，談判也將更加艱巨。