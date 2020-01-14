蔡英文大勝 大陸官媒尷尬 網民惶惑

韓國瑜輸了，中國大陸官媒對台灣總統大選結果的報道不多，且很彆扭，但還算比較克制。幾天來，網民還在不停地反應。

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新華社找到這樣一個報道角度，“台灣地區領導人選舉11日舉行投票，得票第二大中國國民黨候選人韓國瑜於晚間承認敗選，這意味着得票第一大民進黨候選人蔡英文連任台灣地區領導人”。如此古怪報道，反襯出網民的懷疑，“感覺像菜菜輸了，憨憨贏了”。

中央社報道說，蔡英文獲得台灣大選以來最高票，當天晚上，中國網友一篇罵聲，但是，卻微妙地幾乎全將矛頭指向中共當局。官媒對蔡英文的報道一直是“少數台獨分子”不得民心，蔡英文高票當選讓一些網民在“崩潰中”蘇醒：“為何我這幾年時不時看到媒體發文章或者評論說菜菜的支持率如何如何低，關於台灣的新聞都是什麼台灣農漁民觀光業如何叫苦連天啦，台灣經濟崩潰啦，蔡英文民調極低啦等等？假新聞嗎？”

也有更多針對官方的反應，是指向整個對台政策，網民在微博上激烈批評當局政策失敗還想粉飾太平，有人說和平統一之路已斷，再瞻前顧後等於“對台獨讓利”，談到台灣選舉，許多網民用的最多的詞就是“武統”。聲浪之大，動輒拿武力威脅台灣的環球時報總編胡錫進也發文降溫，稱“和平統一的旗幟在任何時候都不能丟”、“統一應盡量以中國社會代價最小的方式實現”。

官方還在堅定不移地表述着統一，王毅一席話高高置頂。人民日報微博帳號下掛着“王毅說分裂國家註定遺臭萬年”，氣宇軒昂，可奇怪的是，下面標註評論2947條，打開全都清空。難道說好話的不多，或者不是當局願意聽到的評論？然後有一個指示：“後面還有xx條，點擊查看”，打開來看，滿滿的評論，仔細一看，全是殭屍帖，大約是機器發的，上百條翻來覆去重複着：“歷史上只有一個中國”；“中國，一點都不能少”；“就是一個中國”；“癡心妄想，必須一個中國”，都是口號，乾巴巴的，不像活人話語。通常在這個時候，會有網民出氣罵人的，但評論里全是如同上面那樣的口號，沒有一句諸如 “留島不留人”等威脅的話。

“武力統一”是個標誌詞，標誌詞下面頭條是胡錫進的“若把武統台灣作為優先選項，我們需要2個確定性因素”的視頻，胡錫進在絮絮叨叨，說如果中國沒有武統這一終極選項，台灣早就獨立了，他主張對台施加“豐富的軍事手段”，比起他平時的殺氣很重的話語來，這視頻里講的就夠溫和，可能是不能再火上澆油的意思。不知網民如何感覺，但底下的評論全清空了。

看着零星的尚未刪掉的相關微博，給人的感覺，台灣這次選舉的結果，好像讓許多中國網民大夢初醒，感覺統一遙遠，宣傳有騙。因之對官媒的宣傳也有點恨癢癢的。比如，11月初大陸推出對台26條優惠措施之後，大陸央視主播海霞對台灣民眾柔性喊出“灣灣回家吧”。

一位叫張偉的漏網之魚寫到：“一句灣灣回家吧，把多少台灣人膽都嚇破了。我的好朋友，為了投票，都是從菲律賓專程回去的。他說他最害怕的就是惠台23條，要讓台灣同胞和大陸同胞享有同等待遇，甚至被嚇到做噩夢哭醒。”的確，當時海霞喊出這句話後，大陸網民就有“陸陸該回中華民國”的對唱，台灣政論節目支持人陳凝觀更有“香香(香港)被強暴，所以灣灣不回家”，這些，難道官媒不知道？

網民主宰五分鐘說： “KMD太次了，連菜菜都干不過，看來要被新的在野黨取代掉。統戰爭取黨派無用，爭取台灣民心為上。爭取台灣民心，以爭取大陸內部民心為上。除此以外，皆為虛妄。”

有過台灣旅行經驗的中國大陸人對台灣愈行愈遠抱着滿滿的遺憾，一位叫蘇無的寫到：“曾經說 台灣最美的風景是人 在台灣的交換的時候 遇見了很多美好的人 溫柔 善良 平和 熱情 坐早班車司機會道早安，東西遺失警察叔叔多次打電話讓過去領，人們總把謝謝 不會 掛在嘴邊。這是我記憶中美好的樣子 但是在那裡也見證了更多的無可奈何 就讓那些美好永遠保留在心裡吧 下次也不知道何時能去了，哎。”