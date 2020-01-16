中國歐盟商會公布調查報告 呼籲北京遵守公開透明標準

中國歐盟商會1月16日公布調查報告，呼籲北京保障招標過程中的透明規則，尊重國際環境標準，呼籲歐盟在遵守環境與社會標準的同時，加強在交通，能源，與數字領域與亞洲的戰略接軌，為新絲綢之路提供新的可行的發展途徑。

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調查訪問的132家企業中只有20家廠商表示，他們曾經投標參與一帶一路計畫相關項目。

法新社指出，由中國國家主席習近平所推動的一帶一路標誌性的外交政策倡議，受到多方批評，有輿論譴責計畫運作方式缺乏透明，並且使亞洲以及非洲多個發展中國家陷入嚴重債務危機。

受訪的歐洲在華企業表示，投標一帶一路項目的最大的障礙就是項目招標缺乏相關資訊，採購系統也同樣不透明。

根據參與投標的20家公司所透露的信息，他們中僅有10%是通過公開渠道獲得投標項目的相關信息的。

中國歐盟商會在報告中寫道：大多數企業是從中國政府方面獲得消息的，也就是說，事實上，他們是被中國官方篩選之後才得以參與投標。

中標獲得項目的歐洲廠商絕大多數都表示，他們之所以得標，是因為他們的產品或服務，沒有中國企業可以提供；整體而言，最具代表性的產業就是金融服務業、機械業、物流業和大眾運輸業。

中國歐盟商會負責人Joerg Wuttke.對記者表示，就目前而言一帶一路規畫很少獲得在華歐洲企業的參與。對他來說，一帶一路計畫基本上由中國企業一條龍承擔，從融資，原材料的採購一直到修建都由中國企業負責。類似的運作方式自然可以提高修建速度，但是卻使歐洲企業“大為困惑”，因為這很明顯違背自由競爭的原則。

中國歐盟商會呼籲北京保障招標過程中的透明規則，尊重國際環境標準，對一帶一路規畫中的具體項目展開可行性研究。

中國外交部發言人耿爽在回答記者提問時表示，一帶一路計畫的招標活動都遵守“開放與透明”的原則。他說，是否能夠中標關鍵取決於企業的競爭能力。

中國歐盟商會在報告中呼籲歐盟在遵守環境與社會標準的同時，加強在交通，能源，與數字領域與亞洲的戰略接軌，為新絲綢之路提供新的可行的發展途徑。