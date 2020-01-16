中美第一階段貿易協議簽了什麼

美國總統特朗普與中國副總理劉鶴在白宮簽字儀式上握手

根據公布的文本，這份由美國總統特朗普和中國副總理劉鶴簽署的長達96頁的中美第一階段貿易協議分為八章，包括知識產權、技術轉讓，金融服務，農業，彙率，擴大貿易，以及爭端處理機制。

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貿易

根據協議，中國承諾，在2017年貿易額的基礎上，在未來兩年內增購2000億美元的美國產品和服務，其中500億為農產品。落實方面，第一年完成購買不少於767億美元，第二年不少於1233億美元。

在貿易戰開始前，中國每年購買1300億美元的美國商品和560億美元的服務。這一協議意味着，中國需要大幅提高進口量。

按照採購種類畫分，中國承諾在未來兩年裡額外購買777億美元的製成品、524億美元的能源產品、379億美元的服務和320億美元的農產品。

以上計畫如果完成，中國2020年對美國的貿易值將超過2000億美元，2021年超過2500億美元，這將大大減少美國對中國的貿易逆差。

關稅

關稅部分美國繼續維持對華關稅，一直到第二階段達成協議為止。

美國同意減免的關稅部分實際上是在12月作出的決定。因此，在雙方正式簽署協議之前，特朗普政府已宣布把在9月1日對1200億美元中國商品加征的關稅稅率減少一半，降至7.5％。

美國此前計畫在12月15日要向包括電腦、電話在內的中國商品徵收的關稅無限期擱置，中國對美汽車的25%新增關稅也將移除。

美國早些時候對價值2500億美元的中國商品徵收的25%的關稅將維持不變。特朗普表示：如果雙方簽訂第二階段協議，他會全部取消對華關稅。

中國方面，仍維持對1100億美元美國商品的關稅。

知識產權

協議要求中國對加強對專利、商標和版權保護，防止強迫性技術轉移，防止包括改善打擊網絡侵權、盜版和假冒商品的刑事和民事程序。中國承諾不以市場准入為要挾，迫使外國公司轉讓技術。中國還同意不直接支持旨在獲取外國技術以滿足其產業計畫的對外投資。

金融服務

協議要求中國消除貿易和投資壁壘，增加美國公司進入中國金融服務市場的機會。美方表示，中國將向美國企業打開金融市場，包括銀行、保險以及資產管理等。

在2020年4月1日前，中國將取消對證券公司、保險公司、期貨公司和基金管理公司的外資持股上限。中國承諾在電子支付服務、銀行服務、信用評級服務和不良債務服務方面等領域對美國公司進一步開放。

貨幣

貨幣章節要求中國不進行競爭性貨幣貶值，不能壓低人民幣彙率以獲得不公平的貿易優勢。要求中方提高透明度，建立問責與執法機制，確保不會使用貨幣措施使得美國出口商面臨不公平競爭。

在美中貿易協議簽署前，美國財政部周一已將中國移出彙率操縱國名單。美國是在去年8月將中國列為彙率操縱國的。財政部表示，作為協議的一部分，中國同意公布彙率和外部收支的相關數據。

執行機制

美國和中國將建立貿易框架小組，由美國貿易代表萊特希澤和中國指定的副總理牽頭，透過雙邊定期協商，監督該協議的實施，處理解決與協議有關的爭端。

如果一方認為另一方沒有履行協議，則可以逐級申訴。如果爭端無法在限期內得到解決，則指控方可以採取包括關稅在內的懲罰措施。另一方則有權力退出協議。