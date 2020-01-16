中美第二階段貿易談判將碰觸中共經濟體系核心

中美1月15日在白宮簽署第一階段貿易協議後，外界關注第二階段談判。法新社說，與第二階段談判相比，中美第一階段協議的讓步就是“兒童遊戲”，並預言，美國將在第二階段碰觸中共政權經濟體系的核心。

廣告 繼續瀏覽後續

中美貿易協議第一階段談判被認為是從最容易的部分入手，雙方達成的協議是北京能接受的，甚至是北京已經要做的。法新社引述穆迪分析師徐曉光表示，中國似乎沒有在不想讓步的方面讓步。其實，在第一階段協議中，有關知識產權和開放金融市場的部分，在貿易戰開打之前，北京就準備要做了。

法新社說，在中美第二階段貿易談判，特朗普將碰觸中共政權的核心經濟系統的核心，包括要求中國當局放棄政府對國企的補貼。

而中國政府2015年推出的2025計畫的核心，就是通過對國企的補貼扶持，達到“製造強國”。特朗普政府認為，中國政府補貼國企是扭曲國際公平競爭，對美國企業不公平。北京似乎不會放棄這個計畫，僅僅不再大張旗鼓提及而已。

對華盛頓要求中國採取新法律措施阻止和威懾假冒產品的作者，法新社說，第一階段協議在這方面僅僅提出泛泛大方向：中國承認，有必要落實對知識產權的保護和建立完整司法體系。雙方同意讓所有非法佔有商業機密的自然人和法人承擔法律責任。

有分析認為，中美執行第一階段協議如果遇到障礙，將可能讓第二階段的談判翻車。拋開人權問題，香港示威，中美戰略對抗不談，單是中國經濟放緩，便可影響北京實現增購美國2000億美元的承諾。除非中國對美國農產品和能源產品的需求猛增，否則中國將不得不做出政治決定，用美國產品頂替其他國家產品的進口。

中美什麼時候可以達成最終的貿易協議？特朗普上周曾表示，第一階段協議簽署後，雙方馬上進入第二階段談判，並表示了希望最近去中國訪問的願望。可是他又認為，如明年11月他連任總統後再與中國簽最終貿易協議，將會得到更好的結果。

法新社說，中美第一階段貿易協議的簽署，已足以讓特朗普向選民炫耀他從中國人那裡獲得了奇蹟般的讓步。在選舉年及彈劾他的程序啟動之際，特朗普應該更願意在這個節點暫停下來。

穆迪分析師表示，面臨經濟放緩的習近平倒有可能想在美國總統大選之前與美方達成最終貿易協議，以便能儘快擺脫特朗普對中國產品加征的關稅。特別是如果一位民主黨總統候選人戰勝特朗普上台，那麼民主黨人對北京的立場會跟特朗普同樣強硬，甚至更加毫不妥協。