台山法國EPR科技核電廠出現故障後已修復稱未造成影響

距離香港130公里的台山核電廠表示，1月6日該廠2號機組出現部件故障，翌日凌晨1時已完成故障修復，並強調員工健康、周邊公眾和環境沒有造成影響。根據傳真社報導，該廠1號機組在2017年亦發生故障，但半年不到，即在2018年6月在未經宣布下正式“開機”投產。這也是全球第一個採用法國科技的歐洲壓水式反應堆（簡稱EPR）的核電廠正式投產。

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香港保安局發言人15日表示，台山核電合營有限公司在其網站內，通報了一則有關台山核電站的運行事件。

報導指，1月6日下午六時，台山核電站2號機組一低壓配電盤出現部件故障，1月7日凌晨一時完成故障修復。在故障修復期間，工作人員開展的非故障配電盤定期試驗不滿足運行技術規範要求。台山核電合營有限公司已及時將情況報告了核安全監管單位，並在公司內部開展了經驗反饋。

報導又指，故障處理和試驗期間機組始終處於正常安全狀態。根據國際核事件分級表以及核安全法規，本次事件經調查後於1月13日界定為0級偏差。事件對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境沒有造成影響。

台山核電站位於廣東省台山市赤溪鎮，規畫建設六台壓水堆核電機組，一期工程引進第三代核電EPR技術，建設兩台單機容量為175萬千瓦的核電機組。根據核電廠的官網，引進先進的EPR核電技術，建設台山核電站，是黨中央、國務院從國家能源戰略高度作出的重要決策。

事實上，法國總統馬克龍2018年1月9日訪問北京時，與中國主席習近平在北京人民大會堂特別為台山核電站1號機組成為EPR全球首堆工程揭牌。

根據傳真社報導，台山核電站1號機組在測試時有重要組件破裂，不足半年，該機組在未對外公布下，在2018年6月6“開機”。原設計國法國的EPR，因反應堆壓力容器頂蓋質量問題而延遲投產，台山會暫時使用該同款問題頂蓋至2025年4月，期間會儘力開發有效檢查使用中頂蓋的方法。此外，傳真社記者翻查中國國家核安全局文件發現，1號機組在啟動反應堆之前，仍然出現各種機件及人為問題。

中廣核當時針對傳真社的報導回應時指出，1號機組完成了首次臨界活動，並指台山核電嚴格遵循相關法規和監管要求開展項目建設工作，首次臨界前已全部完成監管機構提出的要求和措施後，並得到監管機構批准。回應又提到，1號機組正在開展臨界後的測試工作，已經完成的測試結果滿足設計要求，測試工作將按計畫繼續進行。

有關今次2號機組部件出現故障問題，台山核電合營有限公司已於其網站公布該宗運行事件的詳情。公眾可在其網站（www.tnpjvc.com.cn）的“企業與社會”內的“安全信息”內的“運行事件”分頁上瀏覽。