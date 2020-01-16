手電筒照警被控“襲警”現香港警方還計畫引入電槍制暴

香港警方濫捕濫控已是新常態，一名青年日前因為用手電筒照射警察，竟也構成“襲警”罪名，手電筒也因此成為“攻擊性武器”；而在此濫捕濫控的常態下，香港警方還要計畫引入電槍對付“暴徒”。

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根據14日網上兩段視頻，一名青年於深水埗西九龍中心美食廣場用膳時，拍攝一家餐廳時，誤將兩名休班警員攝入其中，之後兩名警員不忿，聲稱青年侵犯了其私隱，並將青年帶走。警察公共關係科晚上回覆傳媒查詢時指，便衣警當時被青年以電筒照射，遂以涉嫌“普通襲擊”及“藏有攻擊性武器”將他拘捕。

根據深水埗區議員李文浩向蘋果日報透露，大律師劉偉聰事後在警署協助該名青年，據劉透露該名青年因涉嫌藏有攻擊性武器和傷人被捕，而涉及的“攻擊性武器”是指他藏有一支雷射筆，至於傷人涉及何事則暫未清楚。根據報導，被捕青年聲稱在警署內被警員以拳打鼻及下體。

警察公共關係科表示，一名便衣警務人員於深水埗一商場食肆被一名男子以電筒照射，在場兩名當值人員遂表明身分，並帶該名23歲姓何男子到警署協助調查。警員在該男子身上檢獲一支長約18厘米的電筒及電筒零件。經初步調查，該名男子涉嫌“普通襲擊”及“藏有攻擊性武器”被捕，案件交由西九龍總區重案組第二隊跟進。

手電筒已成為襲警用的“攻擊性武器”的香港，警方現在還想引入電槍用來“止暴”。南華早報及無線新聞均引述消息指，香港警方正在研究引入電槍。無線引述不具名消息指，警隊初步建議引入電槍以供日常執行職務之用，並非只用於防暴工作。至於何謂“執行職務”以及何謂“防暴工作”，報導就沒有提到。

針對上述傳聞，保安局局長李家超僅表示在過去半年多次遊行示威中，絕大部分有不法之徒進行大肆破壞，任何可以讓警方處理暴力，並減低雙方受傷風險的做法，保安局都會支持。

李家超指，警方在增購任何裝備前，一定會清楚研究有關風險。他又強調，所有警方研究增購的裝備，都是不少外國先進國家有使用的，相關裝備的過往紀錄良好，既能有效對付暴行，亦能減低受傷風險。

南早又引述消息人士指，香港警方早於 2016 年旺角農曆年衝突後，已就電槍使用作測試，惟當時因為電槍對人體健康的影響及政治原因，引入電槍的計畫並無繼續推行。

報道引述香港警察隊員佐級協會主席林志偉回應稱，協會歡迎警隊引入任何可增加警員及疑犯距離的武器，並認為電槍及網槍等武器致命性較低，對疑犯的傷害亦屬暫時性。

不過國際特赦組織數據顯示，在 2001 至 2012 年，美國就有至少 500 人因逮捕或拘留時遭到電擊而死亡。