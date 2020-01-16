支持反送中“國難忠醫”創辦人廣州“嫖妓”被捕

上星期在廣州失蹤7日的香港民間組織“國難忠醫”創辦人“肥仔”（化名），根據“肥仔”所讀的廣州中醫藥大學大學通告，肥仔因涉嫌“嫖妓”被捕，而且已“供認不諱”。支持反修例運動的國難忠醫回應查詢時表示這是“舊手法、不意外”。

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壹周刊報道，廣州中醫藥大學15日向肥仔的同班同學發通告，指他因涉嫌嫖娼遭民警拘捕。通告指出，民警本月8日晚上11時半在廣州市越秀區上苑酒店房內，當場抓獲涉嫖娼的肥仔，同場拘捕一名賣淫女子，並撿獲安全套、潤滑劑及嫖娼款項。通告又指，民警查明涉事人涉嫌於去年11月8日及12月16日，以同樣方式進行嫖娼的違法行為，又指他對嫖娼行為供認不諱。

國難忠醫另一創辦人“細牛醫”上周五與肥仔母親會見傳媒時，指肥仔8日晚上“被消失”前正與他用語音訊息閑聊，相信他當時身處宿舍，但突然稱要開門，亦聽見其輕快腳步聲，此後失去聯絡，與通告所指肥仔當時在酒店房間嫖娼的說法有矛盾。細牛醫當日又指，肥仔的室友同晚被擄走並被拘留24小時，肥仔仍受行政拘留；至昨日已被拘留七天。

過去是香港電視台大陸新聞組記者的浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，大陸有流行語稱“順我者昌，逆我者嫖娼”，“嫖娼”是中共對付打擊對象的慣技，因為嫖娼罪可以行政拘留，毋須經法院審議，拘捕至在看守所拘留均由公安一條龍包辦，加上設局容易，“叫個女孩進間房，之後公安到場就人贓並獲”，過去常見於對付上訪者及維權人士。

呂秉權分析指，早前“被嫖娼”的英國駐港領事館職員鄭文傑，中方希望從他身上獲取英方機密情報，甚至迫使他“承認”英方策動反修例運動，支持中方的外國勢力說法；中共又看中肥仔創辦的國難忠醫掌握求助者資料，同時希望殺一儆百，恐嚇其他Telegram （社交網站）群組管理員，以及切斷抗爭者的支援。

民主黨立法會議員林卓廷指出，中共治下的嫖娼、逃稅及尋釁滋事罪均屬“百搭罪名”，任意用來打擊異見分子，毫無底線，現時對港人的打壓手段越趨惡劣，防不勝防。他認為，誣衊罪名的羅網非常寬闊，界線難測，“君子不立危牆之下，所以我一向都勸市民沒必要就不要回去（大陸）”。