日本出現首例武漢不明肺炎

中國武漢爆發不明肺炎，日本厚生勞動省1月16日表示，日本證實出現第一起病例，患者為一名中國籍男子。厚勞省計畫就該患者在日本曾與誰接觸、感染是否擴大繼續展開調查。

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法新社報道，日本厚生勞動省表示，武漢爆發不明肺炎，一名30多歲來自神奈川縣的男子檢測呈陽性反應。厚生勞動省說，這名男子是中國籍，曾到過武漢市。

厚生勞動省16日透露，醫療機構在該名患者最初就診8天後的1月14日上報此事。目前沒有發現他的家人和醫生等人發生二次感染。但厚勞省計畫就他在國內曾與誰接觸、感染是否擴大繼續展開調查。

據厚勞省介紹，該男子1月6日從武漢市返回日本。3日開始發燒，因為在服用退燒藥後退燒，所以在機場的檢疫中未被發現。6日他在神奈川縣的醫療機構就診，報告“曾去過武漢市”。之後因一直發燒，他10日前往其它醫療機構，後來轉到能夠住院的醫療設施。14日在接受肺部X光檢查時發現有可能變得嚴重，因此通過保健所上報厚勞省。

日本國立感染症研究所對這名男子的樣本進行了檢查。第一次檢查未發現病毒基因，但15日晚上的第二次檢查呈現陽性反應。

共同社說，為了今後能儘早把握患者發病，從武漢市返回日本的人若在X光檢查中被診斷為肺炎，即使不嚴重也要去保健所諮詢，強化了監控態勢。

世界衛生組織（WHO）表示，這種新型病毒可能擴散，並對全球各地的醫院發出警告。