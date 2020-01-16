武漢新增感染新型冠狀病毒死亡個案

武漢衛健委周四公布新增一宗感染新型冠狀病毒死亡病例，死者為69歲男子。武漢肺炎蔓延日本泰國，韓國加強防疫。不過世衛指在中國境外發現新型冠狀病毒感染不足為奇。

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武漢衛健委公布指死者姓熊，去年12月31日發病，今年1月4日病情加重，轉入武漢市金銀潭醫院救治。入院時患有嚴重心肌炎，腎功能異常， 多個內臟器官功能受損嚴重。周三凌晨搶救無效死亡。

到周三為止，武漢市沒有新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例。有5個病例治癒。武漢市累計報告新型冠狀病毒感染肺炎病例有41宗，治癒出院有12個，在治理重症有5個病例，死亡病例2個。累計追蹤密切接觸人數有763人。

另據報道，韓國疾病管理本部周四表示，日本和泰國也出現確診武漢肺炎患者，韓國將加強防疫措施。

據稱，來自武漢的30多歲男子和60多歲女子分別於6日和8日入境日本和泰國，兩人病情已經好轉。

世界衛生組織指出，難以排除武漢肺炎病毒即2019新型冠狀病毒“有限度人傳人”的可能性，韓國疾病管理本部將致力儘早發現預防擴散。

韓國疾病管理本部指出，對訪問武漢後14天內出現發燒和咳嗽等呼吸系統疾病的患者，將迅速畫分病例並着手檢測。

在泰國和日本相繼確診首宗新型冠狀病毒感染個案後，世衛組織西太平洋區域辦事處表示，在中國境外發現感染病例不足為奇，之後其他國家也可能會出現。由於仍然處於了解這種新病毒的早期階段，病毒來源和如何影響人類還有很多未知數。目前, 世衛已為新型冠狀病毒提供了臨時指導，督促所有國家做好準備。