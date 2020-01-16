殺害民航總醫院女醫生兇手火速判死刑

殺害北京民航總醫院女醫生楊文的兇手1月16日被北京一家法院速判死刑。殺人現場視頻在網上流傳，引發震驚和憤怒。多年來，中國醫暴事件頻繁發生，輿論呼籲保護醫生安全的同時，也出現質疑醫療資源分配不公，醫院財政制度導致住院難的聲音。

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2020年1月16日，北京市第三中級法院以故意殺人罪，判處被告孫文斌死刑，剝奪政治權利終身。這個宣判離案發僅23天，被指火速判決。

北京第三中級法院的官方微博信息稱，法院審理查明，被告孫文斌及親屬2019年12月4日將其母孫魏氏送至民航總醫院治療。因孫文斌不滿楊文醫生對其母的治療，懷恨在心、意圖報復。12月24日早上6時許，孫文斌在急診搶救室內，持事先準備的尖刀反覆切割、紮刺值班醫生楊文的頸部，致楊文死亡。他行兇後報警自首。

法庭認定孫文斌自首，但指出，他故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪，且“犯罪性質極其惡劣，殺人手段特別殘忍”，“情節、後果特別嚴重，社會危害性極大，雖有自首情節，但不足以從輕處罰”。因此當庭一審判決他死刑。

楊文醫生被一名患者的親屬殘忍殺害，為中國頻頻發生的醫暴案再添一例。案發後輿論一邊倒對楊文醫生的遭遇痛心，指控兇手兇殘，但不清楚輿論的壓力是否是兇手今天被火速判死刑的原因。

目前為止，沒有看到中國媒體討論醫院制度對這起悲劇的影響。但是中國網絡有人討論醫療系統制度問題，包括醫院因經濟原因，不讓病人住院超過15天，導致有些病人被迫頻繁轉院等問題。