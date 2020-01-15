美中貿易戰休戰 特朗普手上還有牌

特朗普星期三與中國副總理劉鶴簽署美中第一階段貿易協議，由此暫時打住開打了近兩年的中美貿易大戰。中國承諾將在未來兩年增購2000億美國產品。在美國選舉年之際，特朗普和他的選民可以鬆一口氣。

廣告 繼續瀏覽後續

美中貿易第一階段協議於美東時間11時30分，國際標準時間16時30分簽署，中國國家主席習近平並不在現場，但劉鶴帶來了習近平的親筆信，習近平在信中說，中美貿易協議對中國、對美國、對全世界都有利。特朗普則指美中穿越了從未穿越的歷史性一步，走向一個對等公正的雙邊協議。

在法新社看來，第一階段貿易協議簽署，將使在貿易戰受害的、特朗普的基本盤之一 美國農民和製造商極大獲利。特朗普當年競選總統時，曾承諾一定要把美中貿易逆差減下來。中美貿易戰後來擴至更廣泛的領域。除了中國保證未來兩年增購2000億美國產品，這一長達94頁的協議還包括有關制止盜竊知識產權及強迫性技術轉移的條款。

法新社報道，簽署第一階段貿易協議，意味着雙方暫時中止了一場世紀搏鬥。中美貿易戰的真正爭執的是什麼，在分析人士看來，不多不少，就是經濟與技術的全球主宰權。

美維持對中最大壓力

起始於2018年旨在終結中方“不公平貿易競爭”，這場世紀衝突最後物質化為數千億美元的關稅大戰，特朗普率先向中國輸美產品課之以懲罰性關稅，中方隨即反擊，但是，由於美方對華出口遠遠不抵中國對美出口，在特朗普不斷增加的懲罰性威逼下，中方終於無力繼續進行等額關稅反擊。

不過，第一階段中美貿易協議並未驅除關稅陰影，美國財長姆努欽在簽字幾小時前已向美媒發出警告，如果北京不遵守協議，華盛頓隨時可以施之以懲罰性關稅。而且，雙方雖然簽署了協議，但並未按照中方要求取消全部或部分關稅達成關稅，因此，美方繼續維持對華現有懲罰性關稅，至少一直維持到第二階段貿易談判達成協議為止。一如白宮首席經濟顧問庫德洛稍早前表示，美國要繼續維持對中國的“最大壓力”。他對美國媒體說，“懲罰性關稅”在達致貿易協議上“起到了根本的作用”，“特朗普做得很對。”美國白宮稱，這一協議將使得美國經濟增加零點五個百分點。

不過，特朗普在簽署協議時表示，對華懲罰性關稅一直維持到簽署第二階段貿易協議時為止。一旦簽署第二階段協議，所有針對中國的懲罰性關稅全部取消。但是，第二階段貿易談判將涉及更為敏感的問題，這一談判過程預料將會非常艱難。截至貿易戰以來，美國累計對總數3700億美元中國輸美產品施加了懲罰性關稅。

中美貿易戰給中國經濟造成不可估量的損失，同時也使得美國農民和工業製造商蒙受損失，他們是特朗普2016年勝選的堅定支持者。特朗普一直讚揚他們的“愛國主義精神”，要求他們耐心等待“美好的日子”。特朗普政府認為貿易戰是一個與中國重歸貿易平衡的必要的手段。作為前商人，特朗普一直宣稱貿易戰美國必勝，而且很容易取勝。他還不斷地重複美國經濟並未受到貿易戰衝擊，同時，他三番五次地呼喊，中國經濟再也無法承受貿易戰的重壓，他列舉一系列中國經濟放緩的現象。

不過，這一前所未有的貿易戰持續時間和強度制約了投資市場，由此不光影響到中國經濟與美國經濟的增長，也影響到世界經濟增長。而且，課徵關稅的重負最後仍然落在了美國消費者頭上。但是，姆努欽周三表示，這一協議的簽署，對美國企業來說，是一個重大的勝利。

美國副總統彭斯出席了簽署儀式，他跟着特朗普表示，““我們和您一樣意識到我們和中國之間仍將存在差異，但今天開啟了這兩個世界最大經濟體之間貿易關係的新篇章。我可以向美國人民保證，我們正在打造與中國和世界的更加有富有成效的關係的同時，我們的總統仍會繼續堅定不移把美國放在第一位”。

民主黨掃興

所有美國的大電視台都在直播這一“歷史性場面”，不過，電視上突然播出的美國國會民主黨人說話的鏡頭使這一場面相當失色。主導眾議院的美國民主黨表示將向參議院轉交對美國總統特朗普的彈劾指控條款，美國參院針對總統的彈劾審判應於周二開始。

無論如何，特朗普和他的團隊繼續強調美中正式簽署第一階段貿易協議的歷史意義。美國財政姆努欽表示，“這是第一次，我們有了一個涉及強迫性技術轉移、知識產權，金融服務、以及中方增購美國產品的全面性協議”，姆努欽強調，更重要的是，還有一個監督落實這一貿易協議的執行協議。白宮顧問庫德洛之前已經表示，這一協議的簽署可謂向前邁出了巨大一步。

特朗普政府強調很快將開始第二階段貿易談判，這一階段談判將包括敏感的諸如網絡安全以及結構性改革等敏感領域。特朗普已經表示，他將為此親赴北京。

特朗普手中還有一張牌，姆努欽表示，如果第二階段貿易協議無法達成，總統將繼續維持懲罰性關稅。他強調，第二階段貿易協議同樣是一個可執行的協議。而且，特朗普在簽署協議時已經表示，為什麼繼續維持對華關稅，就是要保留着這張牌。直到與中方達成第二階段貿易協議為止。