習近平訪緬甸: 一帶一路走廊通往印度洋

中國國家主席習近平定於1月17-18日訪問緬甸。法新社說，緬甸是北京一帶一路計畫的關鍵國家。在緬政府被指控對羅興亞穆斯林實施“種族滅絕”受國際孤立之際，北京的支持對緬甸政府非常珍貴。

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習近平本次訪緬甸應該是要鞏固中國在緬甸第一大投資國的地位。緬甸目前的實際領導人是諾貝爾和平獎昂山素季。北京向緬甸提出建議，興建一條中緬經濟走廊，如此北京可將影響力擴展到印度洋。緬甸因此對一帶一路戰略至關重要。

緬甸軍方對羅興亞穆斯林施暴後，緬甸政府受到西方強國的指控。北京是少數幾個向緬甸提供支持的政權，承諾向緬甸投資數百億美元。

不過某些分析指出，習近平這次訪問，對於緬甸有巨大風險，再次讓人感覺緬甸過於依賴中國。緬甸的獨立分析人士理查德·霍西（Richard Horsey）表示，緬甸過於依賴中國的定位非常危險。

不過，中緬關係也有摩擦：中緬邊界的族群衝突，中國在緬甸修水庫和輸油管線對環境的衝擊導致緬甸民眾反中國情緒冒頭。

北京在緬甸的旗艦項目包括一個龐大的工業區和耗資13億美元在西部若開邦Kyaukphyu興建的深水港。若開邦是羅興亞人悲劇的中心，也是緬軍與羅興亞分裂武裝發生衝突的舞台。

儘管若開邦暴力衝突不斷，緬甸當局仍將這裡設為經濟開放區。西方投資者拒絕前來，中國卻非常歡迎這個政策。

估計習近平本次訪緬還想敲定2014年擱淺的中緬鐵路計畫。北京原定在若開邦深水港和昆明之間建一條近2000公里的鐵路，與中緬油氣管線基本平行。這條鐵路線如果建成，將催生北京一帶一路通向印度洋的經濟走廊。但這個北京想要的經濟走廊在安全方面並非沒有引發質疑。除了武裝衝突頻仍的若開邦，鐵路線還要穿過緬北山區眾多反叛武裝活躍的地區，才能到達中國雲南。

另一個北京的大項目也應該被列入習近平與昂山素季的會談議程，那就是2009年簽署的，耗資36億美元的克欽邦密松（Myitsone）水壩項目。該項目兩年後被當地居民中斷。反對者指控該項目將導致相當新加坡的面積被水淹沒，並對伊洛瓦底江造成不可逆轉的破壞。昂山素季（Aung San Suu Kyi）首先反對這個大壩項目，但她現在呼籲反對這個水壩的緬甸同胞重新考慮修建水壩的建議。中國外交部副部長羅朝暉上周表示，中緬兩國在此事上“保持密切聯繫。”

據分析人士理查德·霍西（Richard Horsey）表示，在2020年末緬甸大選之前，恢復這個項目將是“災難性的，適得其反的，不受歡迎的”。