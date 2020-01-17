中國去年人口出生率降至1949年以來最低 加劇老齡化擔憂

中國官方周五（1月17日）公布，2019年中國的人口出生率已降至1949年有記錄以來的最低水平，該數據加劇了對人口老齡化趨勢的擔憂。

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法新社報道指，為避免出現人口危機，中國在2016年放寬了限制生育的獨生子女政策，允許一對夫婦可以生育兩個孩子，但該措施並沒有達到預期成效。

據中國國家統計局周五公布，2019年中國出生人口1465萬人，人口出生率為10.48‰，為1949年有記錄以來最低。

報道指，中國的人口出生人數已經連續三年下降，繼2018年的1523萬和2017年的1723萬之後，2019年出生人口降為1465萬人。

儘管如此，中國的總人口還是在去年首次超過14億人，年增人口467萬人。

但勞動力人口在2019年繼續下降。據統計局數據顯示，2019年末，16至59周歲的勞動年齡人口8.964億，佔總人口的比重略降至64.0%，比2018年下降0.10％。統計指，這是勞動力人口比例連續第八年下降。

中國國家統計局局長寧吉喆表示，中國確實面臨著人口結構的變化，特別是存在着老齡化的趨勢。

為應對人口老齡化問題，專家呼籲中國徹底取消限制生育的政策。但同時，由於生活成本的上漲也限制了不少中國人生育更多的孩子。

中國計畫今年將舉行第七次全國人口普查，中國每十年舉行一次人口普查，今年普查的時間點為11月1日零點。