中瑞建交70年 雙邊關係說特殊

2020年1月17日，瑞中建交整整70周年。70年前，瑞士與中國建交，認可了中華人民共和國的成立。據瑞士媒體認為，這個友好的信號，為後來的幾十年瑞中外交關係打下了良好的基礎，從上世紀70年代末起，瑞士就受益於中國的經濟開放。不過，1949年10月7日，瑞士聯邦做出決定，與中國建交，但瑞士既不想成為最早接受新中國的國家，也不願落在太多國家之後。

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據瑞士新聞今天報道說，瑞中建交70周年，瑞士與中國關係特殊。

2020年1月17日，瑞中建交整整70周年。70年前的今天，時任瑞士聯邦總統Max Petitpierre發送給中國主席毛澤東的電報說，“瑞士聯邦總統很榮幸地通知毛澤東主席閣下，瑞士聯邦決定，接受中國1949年10月4日公函中的提議，與中國建立外交關係。”

1949年10月1日，中華人民共和國成立。僅僅幾天之後，中國政府便向瑞士聯邦委員寄來了公函，提出建交。瑞士政府在收到這封公函的時候，很有可能想到了過去與蘇聯交往的種種經歷。布爾什維克接手政權之後，瑞士與蘇聯斷交，直至二次世界大戰之後才重歸於好，這場風波令當時的瑞士外交部長馬瑟·皮雷-高萊茨(Marcel Pilet-Golaz)丟了烏紗帽。據瑞士人文、社會科學院(Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften)研究自1848年以來的瑞士外交政策和國際關係問題的專家說，“這段創傷性經歷，無疑對瑞士在考慮與中國建交問題時產生了很大影響。”

該報道說，中國經濟的潛在發展趨勢對瑞士有很大的吸引力。瑞士希望通過與中國的這個好的開始，能獲得政治上的優勢，比如將自己作為調停國的優勢發揮到遠東地區。

1949年10月7日，瑞士聯邦做出決定，與中國建交，但瑞士既不想成為最早接受新中國的國家，也不願落在太多國家之後。於是瑞士選擇在1950年1月17日與中國正式建立外交關係，在西方國家中只有英國和斯堪的納維亞國家“搶”在了瑞士的前面。據瑞士外交檔案研究所的工作人員Thomas Bürgisser說，“在之後的年月，中國外交官總會提及瑞士是最早認可中華人民共和國的國家。”

作為最早承認中國的少數幾個西方國家之一，瑞士一直受益於與中國之間的順利交往。一個源自1959年有關瑞中關係的備忘錄上，瑞士外交部的負責官員寫過這樣的筆記：“1950年圍繞認可毛澤東領導下的中國政府時存在的大部分疑問，現在都得到了解決。”同一年中國總理周恩來借參加日內瓦舉行的朝鮮-印度支那危機大會之機訪瑞，與當年的外交部長馬克思·珀提皮耶(Max Petitpierre)及聯邦總統羅多非·路巴特爾(Rodolphe Rubattel)在伯爾尼會晤。

該報道稱，後來在20世紀70年代周恩來接見一個瑞士使團時，還為1954年瑞士對他的接待表達過謝意。瑞士外交檔案研究所的工作人員Thomas Bürgisser說，“因為那次我們的國家像接待其他國家貴賓一樣接待了他，”據Bürgisser說，“中國總理周恩來的到訪，奠定了瑞中之間特殊關係，在之後的年月兩國之間也一直維持着這種特殊關係。”

該報道稱，1975年的一份由瑞士駐京大使發來的信函中對新華社關於瑞航開通蘇黎世-北京航線的報道中所運用的熱情洋溢詞語，發表了感慨，他說：“我很少聽到中國關於西方資本主義國家的報道會用如此的讚美，只有像阿爾巴尼亞這樣的中國忠實盟友，才有這樣的待遇。”

據Bürgisser認為，“瑞士顯然比其他國家更受益於中國的市場開放。”1979年3月，瑞士經濟部長弗利茨·郝乃戈(Honegger)訪問中國，與當時的國家領導人鄧小平會晤，在這次主要以經濟問題為主的談話結束時，鄧小平說：“瑞中之間有着良好的政治關係，歡迎合作。”